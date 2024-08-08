Churros'un kökeni İspanya ve Portekiz'dir ancak Meksika'da ve İspanyol kültüründen etkilenen diğer ülkelerde de oldukça meşhurdur. Tulumba tatlısının İspanya versiyonu olan churros, beyaz, sütlü ve bitter çikolata eşliğinde sunulan bir tatlıdır. Churros nasıl yapılır? İspanyol Churros hamuru şekerle kaplanır ve yoğun çikolata sosu ile servis edilir. Meksika Churros hamuru ise tarçınlı şeker karışımıyla kaplandıktan sonra çikolata, karamel ya da krem ​​şanti ile servis edilirken sade olarak da tüketilebilir. İşte en pratik Churros tarifinin püf noktaları...

1 / 10 Görüntü olarak bizdeki tulumba tatlısına benzeyen Churros, şerbetsiz servis edilmesiyle ve daha çıtır olmasıyla tamamen kendine özgü bir lezzet. Churros tarifi için gerekli malzemeler hamur, kızartma, üzeri ve çikolata sosları olarak farklı kategorilere ayrılır. Churros yapımı için anlattığımız adımları takip ettiğinizde kolaylıkla yapabileceksiniz.

2 / 10 Churros İçin Malzemeler

Churros Hamuru İçin:

1 su bardağı su, 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, Bir tutam tuz, 2 adet yumurta





3 / 10 Kızartmak İçin:

İspanyol tatlısı churros yaparken kızartmak için sıvı yağ kullanabilirsiniz.



































4 / 10 Üzeri için:

Churros yapımında üzeri için gerekli malzemeler:

3 yemek kaşığı toz şeker 1 çay kaşığı tarçın Çikolata Sosları İçin: 1 paket Sütlü Pul Çikolata 1 paket Bitter Pul Çikolata 1 paket Beyaz Pul Çikolata

















5 / 10 Churros tarifinin yapılışı

İlk olarak orta boy bir tencereye tereyağı, su ve tuz alınır. Tereyağ tamamen eritilir ve su iyice ısınana kadar karıştırılır.

Su iyice ısındıktan ve tereyağ eridikten sonra tencereye un ilave edilerek spatula yardımıyla hızlıca karıştırılır.

Bir müddet sonra karışım hamur kıvamına gelecek ve hamur toplanacaktır. Hiç suyu kalmadığında ve tencereden ayrıldığında ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyan hamura yumurtalar teker teker eklenir ve mikser yardımıyla çırpılır. Mikser ile çırpıldıkça hamur ideal kıvama gelecektir.

6 / 10 Hazır olan hamur yıldız uçlu bir sıkma torbasına alınır. Geniş bir kızartma tenceresinde sıvı yağ ekleyin ve yağı kızdırın.



7 / 10 İyice ısınan yağa, sıkma torbası içerisindeki karışım parmak boyutunda şeritler halinde sıkılır. Dilerseniz bu noktada hamurun bitiş yerini bıçak ile kesebilirsiniz.





8 / 10 Hamurun her tarafı kızartın ve renk değiştirdiğinde tencereden alın. Yayvan bir tabakta toz ve şeker karışımına bulanarak servis tabağına alınır.

Bitter, sütlü ve beyaz çikolata farklı kaselerde benmari usulü eritilir. Churros ve çikolatanın sıcak ve taze bir şekilde servis edilmesi önerilir.





9 / 10 Churros Sıcak mı Yenir Soğuk mu?

Churros’un en lezzetli haline pişirildikten sonra hemen servis edildiğinde ulaşabilirsiniz. Churros soğuduğunda lezzetini ve gevrekliğini kaybedeceği için, sıcak tüketilmesi önerilir.