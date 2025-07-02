Denizli'de yaşayan vatandaşlar için elektrik kesintileriyle ilgili merak edilenleri derledik. Elektrik kesintisi sorgulaması yapmak veya "Denizli'de elektrikler ne zaman gelecek?" gibi sorularınızın yanıtlarını öğrenmek için aşağıdaki bilgilere göz atabilirsiniz. İşte Aydem (ADM) 2 Temmuz elektrik kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokaklar.

1 /6 Aydem Elektrik (ADM Elektrik) Denizli’nin 5 ilçesinde elektrik kesintisi planladıklarını duyurdu. Denizli'nin hangi ilçe ve mahallesinde kesinti olacak? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar.

2 /6 ÇAMELİ, Yeşilyayla Mh. ( Yeşilyayla Sk. ) 02 Temmuz Çarşamba günü 09:00 ile 12:30 Saatleri Arasında Planlı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Nedeniyle Elektrik Kesintisi Yapılacak.

ÇAMELİ, Cumaalanı Mh. ( Cumaalanı Sk. ) 02 Temmuz Çarşamba günü 13:00 ile 17:30 Saatleri Arasında Planlı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Nedeniyle Elektrik Kesintisi Yapılacak.

3 /6 ÇİVRİL, Çıtak Mh. ( Şehit İsa Er Sk. Çavdar Sk. Pınar Sk. Gürbüz Sk. Akasya Sk. Yeni Cd. Akyar Sk. 119. Sk. Oçan Sk. Güçlü Sk. Lale Sk. Karakurt Sk. Kayalı Sk. ) 02 Temmuz Çarşamba günü 10:30 ile 16:30 Saatleri Arasında Planlı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Nedeniyle Elektrik Kesintisi Yapılacak.

MERKEZEFENDİ, Merkez Efendi Mh. ( Kasımpatı Sk. 70. Sk. 63. Sk. Limon Sk. Şehit Öğretmen Yusuf Batur Cd. Kaktüs Sk. Çam Sk. Yonca Sk. Susam Sk. Kekik Sk. 68. Sk. Çiğdem Sk. Ihlamur Sk. Kuşkonmaz Sk. Kadife Sk. 59. Sk. Mısır Sk. ) 02 Temmuz Çarşamba günü 09:00 ile 14:00 Saatleri Arasında Planlı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Nedeniyle Elektrik Kesintisi Yapılacak.

4 /6 SARAYKÖY, Sığma Mh. ( Menderes Cd. 2. Sk. 3. Sk. 7. Sk. 8. Sk. 9. Sk. 4. Sk. 6. Sk. 1. Sk. 11. Sk. 5. Sk. Darıyeri Küme Evleri Kesikler Küme Evleri Sileyli Küme Evleri 6 sok. Kesşkler küme evler sok. ) Duacılı Mh. ( D.D.Y. İZMİR İSTİKAMETİ SK. ) Cumhuriyet Mh. ( Menderes Cd. ) 02 Temmuz Çarşamba günü 09:30 ile 15:30 Saatleri Arasında Planlı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Nedeniyle Elektrik Kesintisi Yapılacak.

MERKEZEFENDİ, Eskihisar Mh. ( Armutlu Sk. 35. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 36. Sk. 37. Sk. 38. Sk. Tuzluk Sk. 40. Sk. 39. Sk. ) 02 Temmuz Çarşamba günü 12:00 ile 15:00 Saatleri Arasında Planlı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Nedeniyle Elektrik Kesintisi Yapılacak.

5 /6 MERKEZEFENDİ, Eskihisar Mh. ( 3. Sk. Vatan Sk. 4. Sk. 1. Sk. 34. Sk. 29. Sk. 31. Sk. 33. Sk. Cumhuriyet Cd. Atatürk Cd. 17. Sk. 2. Sk. Mimar Sinan Sk. ) 02 Temmuz Çarşamba günü 12:00 ile 15:00 Saatleri Arasında Planlı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Nedeniyle Elektrik Kesintisi Yapılacak.

MERKEZEFENDİ, Eskihisar Mh. ( 10. Sk. 5. Sk. 12. Sk. Pamukkale Sk. 7. Sk. 4. Sk. 9. Sk. Deliktaş Sk. Vatan Sk. 11. Sk. 7/1. Sk. 8261 sok 13. Sk. Atatürk Cd. 30. Sk. Cumhuriyet Cd. 6. Sk. 8. Sk. 29. Sk. ) 02 Temmuz Çarşamba günü 15:00 ile 18:00 Saatleri Arasında Planlı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Nedeniyle Elektrik Kesintisi Yapılacak.