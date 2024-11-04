Hac kayıtları ne zaman? 2025 hac ücreti ne kadar?

Hac ibadetini yerine getirmek üzere başvuruda bulunan 1 milyon 849 bin 584 hacı adayının heyecanla beklediği 2025 yılı hac kuraları çekildi. Hac kurası sonucunda, kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 84 bin 942 kişi, kesin kayıtlarını 4 Kasım'dan itibaren yaptırabilecek. Hac kayıtlarını gerçekleştirmeye başlayan vatandaşlar bir yandan da hac fiyatlarını merak ediyor. Peki hac kayıtları nasıl, nereden yapılacak? 2025 hac ücreti ne kadar? İşte Diyanet hac fiyatları.

1 /6 Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı. Böylece hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek. Peki hac ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, 2025 Diyanet hac kayıt tarihi...

2 /6 2025 HAC KAYITLARI NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2025 Yılı hac süreciyle ilgili bilgi verdi. Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi, kesin kayıtları 4 Kasım'dan itibaren yaptırabilecek.

3 /6 2025 HAC ÜCRETİ NE KADAR? Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, normal konaklama tipinde hac ücretlerinin geçen yılla aynı olacağını açıkladı.

4 /6 Diyanet 2024 yılı hac ücretleri bu kategori kapsamında 60.000 SAR olarak gerçekleşmişti.



5 /6 HAC KAFİLESİ NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK? Remzi Bircan, İlk hac kafilesinin 29 Nisan 2025 tarihinde, son kafilenin ise 31 Mayıs 2025'te mübarek beldelere ulaşacağını ifade etti.