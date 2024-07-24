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Dünyanın en pahalı 10 taşı belli oldu! Karatı 3,93 Milyon Dolar! Özellikleri ise bambaşka...

16:43 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Değerli taşlar, antik çağlardan beri insanlığı, özellikle de kadınları büyülemiştir. Ancak bu derlediğimiz beş taş, diğerlerinden ayrılıyor. Kırılmaz ve parlak özellikleriyle değerli taşlar, sonsuz sevginin, yıl dönümlerinin, düğünlerin ve diğer kutlamaların sembolü haline gelmiştir. Tarih boyunca yakut, safir, zümrüt, topaz ve diğer kıymetli ya da yarı kıymetli taşlar, her kadının gözlerini kamaştıran değerli varlıklar olarak öne çıkmıştır. İşte dünyanın en değerli 10 taşı...

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Dünyanın en pahalı ve en değerli maddeleri, bulanları zengin ediyor. Gezegenimizde bulunan bazı maddeler ve madenler, diğerlerine göre oldukça nadir ve bir o kadar da pahalıdır. İşte değeri çok kolay ölçülemeyen 10 değerli taş...

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10. Tanzanit

﻿Karatı 1.200 Dolar

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9. Siyah Opal

Karatı 9.500 Dolar

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8. Kırmızı Beril

Karatı 10.000 Dolar

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7. Musgravit

Karatı 35.000 Dolar

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6. Aleksandrit

Karatı 70.000 Dolar

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5. Zümrüt

Karatı 305.000 Dolar

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4. Yakut

Karatı 1,18 Milyon Dolar

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3. Pembe Elmas

Karatı 1,19 Milyon Dolar

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2. Jadeit

Karatı 3 Milyon Dolar

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1. Mavi Elmas

Karatı 3,93 Milyon Dolar

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