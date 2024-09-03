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E-Devlet’te kolay adres sorgulama hizmeti devreye girdi: Tüm bilgiler tek ekranda!

16:57 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>Kolay adres sorgulama e Devlet ekranı</p>
Kolay adres sorgulama e Devlet ekranı

e-Devlet Kolay Adres Sorgulama hizmeti devreye girdi. Kolay adres, banka veya EPK uygulamalarında para transferlerinde kullanılan, IBAN numarası yerine kullanılabilen alternatif bir adresleme yöntemidir. Genellikle cep telefonu numarası, e-posta adresi veya belirli bir koddan oluşur. İşte E-Devlet Kolay Adres sorgulama ekranı...

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Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde BKM tarafından geliştirilen FAST Sistemi katman servislerinden olan ve ödemelerin telefon, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) için e-Devlet Kapısı üzerinden yeni bir hizmet sunuldu.

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KOLAS Sorgulama hizmeti, vatandaşların farklı bankalarda ve elektronik para kuruluşlarında (EPK) tanımlı olan kolay adres bilgilerini tek bir ekranda kolayca sorgulamalarını sağlıyor.

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Kolay adres, hesap numarasını (IBAN) hatırlamak zorunda kalmadan, para göndermesi ya da ödeme yapması istenilen kişilerle paylaşılabilecek, hesabın bulunduğu kurum kanallarında tanımlanabilen pratik bir bilgi olarak öne çıkıyor.

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Telefon numarası, e-posta adresi, TC, vergi, yabancı kimlik numaraları ya da pasaport numarası gibi bilgilerle hesaplar eşleştirilebilecek ve bu bilgiler para transferlerinde kullanabilecek.

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Yeni hizmet, vatandaşların farklı bankalarda tanımlı olan kolay adres bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden hızlıca sorgulamalarına olanak tanıyor. Çeşitli banka EPK uygulamalarında tanımlanan tüm kolay adres bilgileri tek bir ekran üzerinden sorgulanarak kontrol edilebilecek.

Hizmeti kullanmak için e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak "Kolay Adres Sorgulama" başlığı aratılabilecek.



#Kolay Adres Sorgulama
#e Devlet
#E-Devlet Kolay Adres sorgulama ekranı
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