2024-2025 eğitim öğretim döneminin sona ermesine az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sardı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulun kapanmasına yakın e-Okul sistemine yöneldi. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala e okul sistemi ilgi görmeye başladı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler e okul giriş sayfasına akın ediyor.Peki e-okul 2025'in ikinci döneminde kapandı mı, ne zaman kapanacak? e Okul üzerinden devamsızlığını ve ya notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler için e okul VBS giriş sayfasını haberimize ekledik.
Öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulun kapanmasına yakın e-Okul sistemine yöneldi. MEB'in dijital platformu olan e-Okul'da öğrencinin aldığı notlara ve devamsızlık bilgisine ulaşılabiliyor. Sistemin ne zaman kapanacağı ise merak konusu oldu.
Peki e-okul 2025'in ikinci döneminde kapandı mı, ne zaman kapanacak?
e-Okul VBS Kapandı mı, Ne Zaman Kapanacak 2025?
Öğrenciler ve veliler e-okul sistemini yakından takip ediyor. Özellikle yıl sonunun yaklaştığı bugünlerde notlar ve devamsızlıklar sık sık kontrol ediliyor. Karne gününe sayılı günler kala özellikle öğretmenler 'e-okul kapanacak mı?' sorusunun cevabını araştırıyor.
e-Okul sistemi 2025 yılında kapanmayacak. e-Okul VBS sistemi karne döneminde de öğrencilerin erişimine açık olacak. Dolayısıyla veliler de öğrenciler de okulun son gününe kadar sisteme giriş yapabilecek.
e-Okul Not Girişi Kapandı mı?
e-Okul not giriş sistemi henüz kapanmadı. e-Okul not giriş sistemi karneler basılana kadar açık olacak. Yani öğretmenler notları ve devamsızlıkları karneler basılana kadar sisteme girebilecek.
Dolayısıyla karne gününden birkaç gün önce e-okul not ve devamsızlık girişinin kapanması bekleniyor.
VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler ve aileleri e-Okul VBS ekranına T.C. kimlik numarası/ öğrenci numarası gibi bilgilerle erişim sağlayabiliyor.
İkinci aşamada ise öğrenciye ait sınav bilgisi, kimlik bilgileri gibi doğrulama aşamalarını geçerek e-Okul VBS’ye giriş yapılabilir. Telefon, tablet ve bilgisayar ile e-Okul’a giriş yapılabilir.
Okullar Ne Zaman Tatil Olacak 2025?
Okullar bu sene 20 Haziran'da kapanacak. Öğrenciler, 20 Haziran'da karne alacak ve tatil başlayacak. Öğretmenler ise 16-20 Haziran tarihlerine kadar e-Okul sisteminden devamsızlık ve not bilgilerini güncelleyebilecek.
E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencilerin sınav bilgileri, devamsızlık bilgisi, not bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri, aldığı belgeler, yıl sonu notları, merkezi sınav sonuçları ve diğer birçok bilgiye ulaşılabiliyor.