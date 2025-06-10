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e-Okul Ne Zaman Kapanıyor 2025? e-Okul Not Girişi Ne Zaman Kapanacak?

e-Okul Ne Zaman Kapanıyor 2025? e-Okul Not Girişi Ne Zaman Kapanacak?

11:1110/06/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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2024-2025 eğitim öğretim döneminin sona ermesine az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sardı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulun kapanmasına yakın e-Okul sistemine yöneldi. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala e okul sistemi ilgi görmeye başladı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler e okul giriş sayfasına akın ediyor.Peki e-okul 2025'in ikinci döneminde kapandı mı, ne zaman kapanacak? e Okul üzerinden devamsızlığını ve ya notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler için e okul VBS giriş sayfasını haberimize ekledik.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulun kapanmasına yakın e-Okul sistemine yöneldi. MEB'in dijital platformu olan e-Okul'da öğrencinin aldığı notlara ve devamsızlık bilgisine ulaşılabiliyor. Sistemin ne zaman kapanacağı ise merak konusu oldu.


Peki e-okul 2025'in ikinci döneminde kapandı mı, ne zaman kapanacak?

e-Okul VBS Kapandı mı, Ne Zaman Kapanacak 2025?


Öğrenciler ve veliler e-okul sistemini yakından takip ediyor. Özellikle yıl sonunun yaklaştığı bugünlerde notlar ve devamsızlıklar sık sık kontrol ediliyor. Karne gününe sayılı günler kala özellikle öğretmenler 'e-okul kapanacak mı?' sorusunun cevabını araştırıyor.

e-Okul sistemi 2025 yılında kapanmayacak. e-Okul VBS sistemi karne döneminde de öğrencilerin erişimine açık olacak. Dolayısıyla veliler de öğrenciler de okulun son gününe kadar sisteme giriş yapabilecek.


e-Okul Not Girişi Kapandı mı?


e-Okul not giriş sistemi henüz kapanmadı. e-Okul not giriş sistemi karneler basılana kadar açık olacak. Yani öğretmenler notları ve devamsızlıkları karneler basılana kadar sisteme girebilecek.

Dolayısıyla karne gününden birkaç gün önce e-okul not ve devamsızlık girişinin kapanması bekleniyor.


VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?


Öğrenciler ve aileleri e-Okul VBS ekranına T.C. kimlik numarası/ öğrenci numarası gibi bilgilerle erişim sağlayabiliyor.

İkinci aşamada ise öğrenciye ait sınav bilgisi, kimlik bilgileri gibi doğrulama aşamalarını geçerek e-Okul VBS’ye giriş yapılabilir. Telefon, tablet ve bilgisayar ile e-Okul’a giriş yapılabilir.


E OKUL ÖĞRENCİ & VELİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ


E OKUL YÖNETİM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Okullar Ne Zaman Tatil Olacak 2025?


Okullar bu sene 20 Haziran'da kapanacak. Öğrenciler, 20 Haziran'da karne alacak ve tatil başlayacak. Öğretmenler ise 16-20 Haziran tarihlerine kadar e-Okul sisteminden devamsızlık ve not bilgilerini güncelleyebilecek.

E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencilerin sınav bilgileri, devamsızlık bilgisi, not bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri, aldığı belgeler, yıl sonu notları, merkezi sınav sonuçları ve diğer birçok bilgiye ulaşılabiliyor. 

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