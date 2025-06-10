2024-2025 eğitim öğretim döneminin sona ermesine az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sardı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulun kapanmasına yakın e-Okul sistemine yöneldi. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala e okul sistemi ilgi görmeye başladı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler e okul giriş sayfasına akın ediyor.Peki e-okul 2025'in ikinci döneminde kapandı mı, ne zaman kapanacak? e Okul üzerinden devamsızlığını ve ya notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler için e okul VBS giriş sayfasını haberimize ekledik.

1 /7 Öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulun kapanmasına yakın e-Okul sistemine yöneldi. MEB'in dijital platformu olan e-Okul'da öğrencinin aldığı notlara ve devamsızlık bilgisine ulaşılabiliyor. Sistemin ne zaman kapanacağı ise merak konusu oldu.

Peki e-okul 2025'in ikinci döneminde kapandı mı, ne zaman kapanacak?

2 /7 e-Okul VBS Kapandı mı, Ne Zaman Kapanacak 2025?

Öğrenciler ve veliler e-okul sistemini yakından takip ediyor. Özellikle yıl sonunun yaklaştığı bugünlerde notlar ve devamsızlıklar sık sık kontrol ediliyor. Karne gününe sayılı günler kala özellikle öğretmenler 'e-okul kapanacak mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. e-Okul sistemi 2025 yılında kapanmayacak. e-Okul VBS sistemi karne döneminde de öğrencilerin erişimine açık olacak. Dolayısıyla veliler de öğrenciler de okulun son gününe kadar sisteme giriş yapabilecek.



3 /7 e-Okul Not Girişi Kapandı mı?

e-Okul not giriş sistemi henüz kapanmadı. e-Okul not giriş sistemi karneler basılana kadar açık olacak. Yani öğretmenler notları ve devamsızlıkları karneler basılana kadar sisteme girebilecek. Dolayısıyla karne gününden birkaç gün önce e-okul not ve devamsızlık girişinin kapanması bekleniyor.



4 /7 VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler ve aileleri e-Okul VBS ekranına T.C. kimlik numarası/ öğrenci numarası gibi bilgilerle erişim sağlayabiliyor. İkinci aşamada ise öğrenciye ait sınav bilgisi, kimlik bilgileri gibi doğrulama aşamalarını geçerek e-Okul VBS’ye giriş yapılabilir. Telefon, tablet ve bilgisayar ile e-Okul’a giriş yapılabilir.



6 /7 Okullar Ne Zaman Tatil Olacak 2025?

Okullar bu sene 20 Haziran'da kapanacak. Öğrenciler, 20 Haziran'da karne alacak ve tatil başlayacak. Öğretmenler ise 16-20 Haziran tarihlerine kadar e-Okul sisteminden devamsızlık ve not bilgilerini güncelleyebilecek.