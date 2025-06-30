Bankacılık işlemlerinde sıkça karşılaşılan EFT, farklı bankalar arasında para transferi yapmanın en yaygın yollarından biri olmaya devam ediyor. Elektronik Fon Transferi (EFT), hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için güvenli, hızlı ve pratik bir yöntem sunuyor. Peki, EFT nasıl yapılır, hangi saatlerde gerçekleştirilir ve nelere dikkat etmek gerekir? EFT nasıl yapılır? İşte bankalar arası para transferi rehberi...

1 /10 EFT Nedir ve Ne İşe Yarar? EFT, bir banka hesabından başka bir bankadaki hesaba yapılan para transferine verilen isimdir. Havale işlemi yalnızca aynı banka içerisinde yapılabilirken, EFT farklı bankalar arasında gerçekleştirilir. Türkiye’de EFT işlemleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kontrolünde çalışan Elektronik Fon Transfer Sistemi üzerinden yapılır.



2 /10 EFT Nasıl Yapılır? Adım Adım EFT İşlemi Günümüzde EFT işlemi, mobil bankacılık, internet bankacılığı, ATM’ler veya doğrudan banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. İşte adım adım EFT yapma süreci: 1. Mobil veya internet bankacılığına giriş yapın. 2. Para transferleri veya EFT menüsünü seçin. 3. Alıcının adı, soyadı, IBAN veya hesap numarasını girin. 4. Göndermek istediğiniz tutarı belirtin. 5. İşlemi onaylayarak transferi tamamlayın. İşlem sonunda size bir referans numarası verilir. Bu numara, işlemin takibi için önemlidir.



3 /10 EFT Saatleri ve İşlem Süresi EFT işlemleri sadece mesai saatleri içinde gerçekleştirilebilir. Türkiye’de EFT saatleri genellikle hafta içi 09.00 – 17.00 arasında sınırlıdır. Bu saatler dışında yapılan EFT'ler bir sonraki iş gününde işleme alınır. Ancak bazı bankalar, “GEÇ EFT” veya “FAST” adı verilen sistemlerle bu saat kısıtlamasını aşmaya başlamıştır.



4 /10 FAST Sistemi ile 7/24 Para Transferi 2021 yılında Türkiye’de devreye giren FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi sayesinde kullanıcılar farklı bankalar arasında 7 gün 24 saat anlık para transferi yapabiliyor. FAST ile yapılan işlemler genellikle birkaç saniye içinde tamamlanıyor ve özellikle düşük tutarlı ödemelerde tercih ediliyor. Ancak FAST sisteminin limitleri bankadan bankaya değişebilir.



5 /10 EFT Ücreti Ne Kadar? Bankalar, EFT işlemleri için farklı işlem ücretleri talep edebilir. Mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan EFT’ler genellikle daha düşük ücretlidir. Şubeden yapılan işlemler ise daha maliyetli olabilir. Ücretsiz EFT imkânı sunan dijital bankacılık hizmetleri de son yıllarda öne çıkmaya başlamıştır.



6 /10 EFT İşlem Kanalları Nelerdir? EFT işlemleri bankaların internet ve mobil şubeleri üzerinden, fiziksel şubelerinden, telefon bankacılığı ile ve kayıtlı alıcılara gönderim yapıldığı takdirde ATM’lerden rahatlıkla yapılabiliyor.

7 /10 EFT ne zaman hesaba geçer? EFT ile transfer edilen tutarın alıcı hesabına ulaşması gönderici ve alıcı bankaların o andaki işlem yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmekle birlikte eğer işlem EFT saatleri içinde yapıldıysa genellikle aynı gün, 1 - 2 saat içinde alıcı hesaba iletilir. EFT saatleri dışında verilen transfer komutları takip eden ilk iş günü itibariyle işleme alınır.

8 /10 EFT Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler EFT işlemi sırasında yapılan hatalar, paranın yanlış hesaba gitmesine neden olabilir. Bu tür durumlarda geri alma işlemi zaman alabilir ve bankanın sürece müdahil olması gerekebilir. İşte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar: • Alıcının IBAN numarasını doğru yazın. • Gönderilecek tutarı kontrol edin. • İşlem açıklamasını açık ve net bir şekilde yazın. • Gerekiyorsa alıcıya telefonla bilgi verin.



9 /10 EFT, Güvenli ve Hızlı Bir Yöntem Bankalar arası para transferi yapmak isteyen kullanıcılar için EFT, güvenli ve düzenli bir sistem sunar. Mobil uygulamalar ve yeni nesil ödeme çözümleriyle birlikte EFT işlemleri artık çok daha kolay hale geldi. Ancak doğru bilgi ve dikkatli işlem, sürecin sorunsuz ilerlemesi için kritik öneme sahip.

