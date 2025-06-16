Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Eski tip sürücü belgesi için son tarih yaklaşıyor

Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar için zaman daralıyor. Ehliyet yenileme son günü yaklaşırken, birçok kişi randevularını oluşturmaya devam ediyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİ) resmi internet adresindeki (https://randevu.nvi.gov.tr/) sürücü belgesi yenileme sekmesi üzerinden, yeni tip ehliyetler için başvuru gerçekleştirilebiliyor. Peki ehliyet yenilemede son gün ne zaman? Eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi ne zaman bitecek? Yenilemeyenler ne kadar ceza ödeyecek? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtı.
Ehliyet yenileme işlemleri devam ediyor. Özellikle temmuz ayı yaklaşırken, eski tip sürücü belgesine sahip olanlar yenileme işlemlerini ve başvuru için son tarihi araştırıyor. Yaklaşık 4.5 milyon kişinin hala eski sürücü belgesini kullandığı açıklanırken, belirlenen tarihler arasında ehliyetlerini yenilemeyenler için cezai işlemler gündeme gelebilecek. İşte NVİ 2025 ehliyet yenilemede son tarih ve başvuru işlemleri hakkında açıklamalar.
EHLİYET YENİLEME SON GÜNÜ NE ZAMAN?
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.
Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2025 NE KADAR?
Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekiyor.
AĞUSTOSTAN SONRA 7 BİN 438 OLACAK!
Ancak 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.
Yani 3 ay içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.
Bu kapsamda, vatandaşların temmuz ayında meydana gelecek yoğunluktan etkilenmeden ehliyetlerini yenilemeleri ve indirimden yararlanmaları için en yakın tarihte nüfus müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor.
EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?
1- Randevu alımı:
İşlemlere başlamadan önce, NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.
2- Gerekli belgelerin hazırlanması:
Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf talep ediliyor.
3- Başvuru yerine gidilmesi:
Hazırlanan belgelerle, randevu alınan veya randevusuz olarak (bekleme süresi göz önüne alınarak randevu tavsiye edilir) herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor.
4- Kişiselleştirme süreci ve geçici belge kullanımı:
Başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştiriliyor. Bu kişiselleştirme ve teslimat sürecinde, vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.
5- Yeni ehliyetin teslim alınması:
Kişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim ediliyor. Başvuru esnasında belirtilen adrese veya yine başvuru sırasında belirlenebilecek 2 kişiden birine teslimat yapılıyor. Teslimat süreleri 56 il merkezine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün olarak belirtiliyor.