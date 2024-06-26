Emekli maaş - fark ödeme takvimi netleşti! 10-15 refah payı ve yüzde 30-40 ortalama artış...

Emekli maaş zammı için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli ve memur maaşları kısa süre içinde belli olacak. Ocak döneminde yüzde 49,25 zam alan emekli ve memurlar için haziran ayı enflasyon rakamları belirleyici olacak. TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon belli olacak ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur zammı kesinleşecek. Yeni maaş dönemi önümüzdeki hafta başlıyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

1 / 14 Milyonlarca emekli için yeni maaş dönemi başlıyor. Emekli maaşı hesaplamaları nasıl yapılacak? Emekli ve memur maaşı için kritik tarihler neler? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

2 / 14 Emekli ve memur maaşları için zam oranında kritik döneme girildi. 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından yeni maaşlar netleşmiş olacak. Beklenti anketleri ile açıklanan rakamlar ışığında hesaplamalarda hız kazandı.

3 / 14 Memurlar ve emekli memurlar, yüzde 10'luk toplu sözleşme artışının yanı sıra, Ocak ayında görülen yüzde 15'lik toplu sözleşme artışına eklenecek fark alacak.

4 / 14 Tahminler, Haziran enflasyonunun yüzde 2'nin üzerinde artış gösterdiğini gösteriyor. Bu durumda 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25-26 civarında olacak.

5 / 14 Refah katkısı artırılırsa, bu 3 Temmuz'dan sonra açıklanacak ve yasal düzenleme olarak Meclis'e sunulacak. Böylece emekliler ve memurların Temmuz ayı maaşlarına yansıyacak.

6 / 14 10-15 puanlık bir refah payı eklemesiyle artışın yüzde 35-40 bandına çıkması bekleniyor. Ödeme takvimi şu şekilde işleyecek: 1-5 Temmuz: Memur emeklilerine maaş ödemesi, ay içinde zam farkı 3 Temmuz: Zam oranları belli olacak 17-26 Temmuz: SSK emeklilerine zamlı maaş 25-28 Temmuz: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

7 / 14 TABAN AYLIKLAR ARTACAK MI? Enflasyon artışı ve beklenen refah payı zammının dışında, emekliler için uygulanan taban maaşların da değişmesi gündemde. Düşük kök aylıklara seyyanen ödeme yapılmaya devam ediliyor.

8 / 14 Ocak ayında 7.500 TL'den 10.000 TL'ye çıkarılan taban maaşlar Temmuz'da yeniden düzenlenecek. Şu anda 10.000 TL'nin altındaki tüm kök aylıklar bu rakama tamamlanıyor.

9 / 14 Temmuz artışları kök aylıklara yapılacak, eğer kök aylıklar taban maaşın altında kalmaya devam ederse, seyyanen ödeme devam edecek. Taban maaş artışında enflasyon oranları etkili olacak. Üç formül öne çıkıyor: Mevcut: 10.000 TL İlk 6 aylık enflasyona göre: 12.581 TL 2024 yılı enflasyon tahminine göre: 13.800 TL Asgari ücrete göre: 17.002 TL

10 / 14 EN DÜŞÜK AYLIKLAR GÜNCELLENECEK Enflasyon artışlarının ardından, en düşük memur ve memur emeklilerinin maaşları da yeniden belirlenecek.

11 / 14 Refah payının başlangıcında bu oranlar daha da yükselecek. Ancak sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışının dikkate alınmaması yeni maaşlar şu şekilde olacak: TABAN AYLIKLAR MEVCUT - % 20.34 ZAMLI Memur: 32.860,37 TL - 39.544,17 TL Memur emeklisi: 14.741,51 TL - 17.739,9 TL

12 / 14 AİLE YARDIMLARI DEĞİŞECEK Temmuz ayı ile birlikte memurlara ödenen aile yardımları da artacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı düşünüldüğünde toplam yüzde 20,34 olacak. Bu artışla memurlara ödenen yeni aile yardımları şu şekilde olacak: MEVCUT - % 20,34 ZAMLI Eş: 1.729,45 TL - 2.081,22 TL Çocuk (0-6 yaş): 380,44 TL - 457,82 TL Çocuk (6 yaş) üstü): 190,22 TL - 228,91 TL Engelli çocuk (0-6 yaş): 570,65 TL - 686,72 TL Engelli çocuk (6 yaş üstü): 285,33 TL - 343,37 TL

13 / 14 SOSYAL YARDIMLARA MEMUR ZAMMI Temmuz ayında sadece emeklilerin ve memurların değil, sosyal yardımların ödemeleri de artacak. Bu ödemelerdeki artış memurlara yapılan zamlar ortaya çıkacak. Enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme artışından sonra yeni sosyal ödemeler şu şekilde olacak: