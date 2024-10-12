Emekli maaş zam oranı yeniden değişti! MB oranı açıkladı: 12.500 TL maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklisine...

Emekli maaşları için Ocak 2024 zammı yaklaştıkça, zam oranına ilişkin tahminler de değişmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranını enflasyon verileri belirlerken, Merkez Bankası’nın yeni Piyasa Katılımcıları Anketi, bu konuda yeni ipuçları sundu. Anket sonuçlarına göre, enflasyon beklentilerindeki değişim, emekli maaşlarına yansıyacak zam oranını da etkileyebilir. Uzmanlar, emekli aylıklarındaki artışın netleşmesi için yıl sonuna kadar açıklanacak olan enflasyon verilerinin belirleyici olacağını vurguluyor.
Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi, emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda yeni ipuçları sundu. Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına Ocak ayında %49.25, Temmuz ayında ise %24.73 oranında zam yapılmıştı. Şimdi ise gözler 2025 yılına yapılacak zam oranlarına çevrildi.
2025'in Ocak ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre artırılacak. Yıl sonu enflasyon verileri, emeklilerin maaşlarına yansıyacak zam oranını belirleyecek. Emekliler, yeni yılda maaşlarında yapılacak artışı merakla bekliyor.
2025'in Ocak ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre artırılacak. Yıl sonu enflasyon verileri, emeklilerin maaşlarına yansıyacak zam oranını belirleyecek. Emekliler, yeni yılda maaşlarında yapılacak artışı merakla bekliyor.
Emekliler için Ocak ayında yapılacak zam tahminleri değişmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışta enflasyon verileri belirleyici olacak.
Şu ana kadar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayı enflasyonu %3.23, Ağustos enflasyonu %2.47, Eylül enflasyonu ise %2.97 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz-Eylül dönemi enflasyonu %8.92 oldu. Zam oranının netleşmesi için ise geriye üç aylık veri kaldı.
OVP ve Enflasyon Tahminleri Eylül başında açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %41.5 olarak belirledi. Bu tahmine göre 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon %13.44 olabilir.
Ancak bu sadece bir tahmin; ayrıca Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi gibi diğer kaynaklar da ipucu veriyor. Ankete göre 2024 yıl sonu enflasyonu %44.11 olarak öngörülüyor, bu da Ocak ayında yapılacak zam oranının %15.53 seviyelerinde olabileceğini gösteriyor.
Ek Artış İhtimali Emekliler kesin zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek ve bu oran kök aylıklara yansıtılacak. Bunun yanında, refah payı ve taban aylık artışı gibi ek iyileştirme seçenekleri de gündemde.
İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %15.53 zamlı maaşların eksiksiz hesaplamaları:
Mevcut maaş: 12.500,00 TL → %15.53 zamlı: 14.441,25 TL
Mevcut maaş: 12.600,00 TL → %15.53 zamlı: 14.556,78 TL
Mevcut maaş: 12.700,00 TL → %15.53 zamlı: 14.672,31 TL
Mevcut maaş: 12.800,00 TL → %15.53 zamlı: 14.787,84 TL
Mevcut maaş: 12.900,00 TL → %15.53 zamlı: 14.903,37 TL
Mevcut maaş: 13.000,00 TL → %15.53 zamlı: 15.018,90 TL
Mevcut maaş: 13.100,00 TL → %15.53 zamlı: 15.134,43 TL
Mevcut maaş: 13.200,00 TL → %15.53 zamlı: 15.249,96 TL
Mevcut maaş: 13.400,00 TL → %15.53 zamlı: 15.481,02 TL
Mevcut maaş: 13.500,00 TL → %15.53 zamlı: 15.596,55 TL
Mevcut maaş: 13.600,00 TL → %15.53 zamlı: 15.712,08 TL
Mevcut maaş: 13.700,00 TL → %15.53 zamlı: 15.827,61 TL
Mevcut maaş: 13.800,00 TL → %15.53 zamlı: 15.943,14 TL
Mevcut maaş: 13.900,00 TL → %15.53 zamlı: 16.058,67 TL
Mevcut maaş: 14.000,00 TL → %15.53 zamlı: 16.174,20 TL
Mevcut maaş: 14.100,00 TL → %15.53 zamlı: 16.289,73 TL
Mevcut maaş: 14.200,00 TL → %15.53 zamlı: 16.405,26 TL
Mevcut maaş: 14.300,00 TL → %15.53 zamlı: 16.520,79 TL
Mevcut maaş: 14.400,00 TL → %15.53 zamlı: 16.636,32 TL
Mevcut maaş: 14.500,00 TL → %15.53 zamlı: 16.751,85 TL
Mevcut maaş: 14.600,00 TL → %15.53 zamlı: 16.867,38 TL
Mevcut maaş: 14.700,00 TL → %15.53 zamlı: 16.982,91 TL
Mevcut maaş: 14.800,00 TL → %15.53 zamlı: 17.098,44 TL
Mevcut maaş: 14.900,00 TL → %15.53 zamlı: 17.213,97 TL
Mevcut maaş: 15.000,00 TL → %15.53 zamlı: 17.329,50 TL
Mevcut maaş: 15.500,00 TL → %15.53 zamlı: 17.907,15 TL
Mevcut maaş: 16.000,00 TL → %15.53 zamlı: 18.484,80 TL
Mevcut maaş: 16.500,00 TL → %15.53 zamlı: 19.062,45 TL
Mevcut maaş: 17.000,00 TL → %15.53 zamlı: 19.640,10 TL
Mevcut maaş: 17.500,00 TL → %15.53 zamlı: 20.217,75 TL
Mevcut maaş: 18.000,00 TL → %15.53 zamlı: 20.795,40 TL
Mevcut maaş: 19.000,00 TL → %15.53 zamlı: 21.950,70 TL
Mevcut maaş: 20.000,00 TL → %15.53 zamlı: 23.106,00 TL
Mevcut maaş: 21.000,00 TL → %15.53 zamlı: 24.261,30 TL
Mevcut maaş: 22.000,00 TL → %15.53 zamlı: 25.416,60 TL
Mevcut maaş: 23.000,00 TL → %15.53 zamlı: 26.571,90 TL
Mevcut maaş: 24.000,00 TL → %15.53 zamlı: 27.727,20 TL
Mevcut maaş: 25.000,00 TL → %15.53 zamlı: 28.882,50 TL
Mevcut maaş: 26.000,00 TL → %15.53 zamlı: 30.037,80 TL
Mevcut maaş: 27.000,00 TL → %15.53 zamlı: 31.193,10 TL
Mevcut maaş: 28.000,00 TL → %15.53 zamlı: 32.348,40 TL
Mevcut maaş: 29.000,00 TL → %15.53 zamlı: 33.503,70 TL
Mevcut maaş: 30.000,00 TL → %15.53 zamlı: 34.659,00 TL
Mevcut maaş: 31.000,00 TL → %15.53 zamlı: 35.814,30 TL
Mevcut maaş: 32.000,00 TL → %15.53 zamlı: 36.969,60 TL
Mevcut maaş: 33.000,00 TL → %15.53 zamlı: 38.124,90 TL
Mevcut maaş: 34.000,00 TL → %15.53 zamlı: 39.280,20 TL
Mevcut maaş: 35.000,00 TL → %15.53 zamlı: 40.435,50 TL
Mevcut maaş: 36.000,00 TL → %15.53 zamlı: 41.590,80 TL
Mevcut maaş: 37.000,00 TL → %15.53 zamlı: 42.746,10 TL
Mevcut maaş: 38.000,00 TL → %15.53 zamlı: 43.901,40 TL
Mevcut maaş: 39.000,00 TL → %15.53 zamlı: 45.056,70 TL
Mevcut maaş: 40.000,00 TL → %15.53 zamlı: 46.212,00 TL
Bu maaşlar, mevcut maaşlar üzerinden %15.53 zam uygulanarak hesaplanmıştır.