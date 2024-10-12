Emekli maaş zam oranı yeniden değişti! MB oranı açıkladı: 12.500 TL maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklisine...

Ancak bu sadece bir tahmin; ayrıca Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi gibi diğer kaynaklar da ipucu veriyor. Ankete göre 2024 yıl sonu enflasyonu %44.11 olarak öngörülüyor, bu da Ocak ayında yapılacak zam oranının %15.53 seviyelerinde olabileceğini gösteriyor.