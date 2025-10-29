Emekli maaş zammında 2026 hesabı netleşiyor: İşte enflasyon farkı ve yeni zam formülü

Milyonlarca emekli gözünü 2026 Ocak zammına çevirdi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yeni yılda maaşlara uygulanacak artış için iki farklı senaryodan söz etti. Enflasyon farkının garanti olduğunu belirten uzman, hükümetin tüm emeklileri kapsayacak yeni bir düzenleme hazırlığında olabileceğini söyledi. Peki 2026’da emeklilere ne kadar zam yapılacak, hangi formül devreye girecek? İşte beklen rakamlar...
2026 yılı yaklaşırken milyonlarca emekli gözünü yılın ilk maaş zammına çevirdi. Ocak ayında açıklanacak enflasyon oranı, emekli maaşlarında yapılacak artışı doğrudan belirleyecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yeni dönem için iki farklı zam senaryosu paylaştı.
Yüzde 13 enflasyon farkı garanti
Erdursun, yaptığı açıklamada, 2026 Ocak zammı için en az yüzde 13’lük bir enflasyon farkının garanti olduğunu söyledi. “Bugün kaç lira emekli aylığı alıyorsanız, bu maaşınızın üzerine yüzde 13 fark eklenecek. Memur ya da memur emeklisiyseniz de yaklaşık yüzde 19-20 civarında bir artış alacaksınız” diyen Erdursun, kesin oranın Aralık 2025’te açıklanacak TÜFE verileriyle netleşeceğini belirtti.
İki senaryo masada
Erdursun’a göre, hükümetin masasında iki zam senaryosu bulunuyor. İlk senaryo, tüm emeklilere uygulanacak zammın yüzde 20’ye tamamlanması yönünde. İkinci senaryoda ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarının memur emeklileriyle eşitlenmesi hedefleniyor.
Uzman isim, “Yıl sonu enflasyonu yüzde 32 seviyesine ulaşırsa, emekli maaş zammı bu senaryolardan biriyle şekillenecek” ifadelerini kullandı.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2025 Temmuz ayında 16.881 TL’ye yükselen en düşük emekli maaşı, Ocak zammı sonrasında yeniden güncellenecek. Tahminlere göre zam oranı yüzde 13 olursa maaş yaklaşık 19.000 TL’ye, oran yüzde 20’ye çıkarsa 20.200 TL civarına yükselebilir.
Zam oranı TÜFE verileriyle netleşecek
Emekli maaşları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz dönemlerinde açıklanan TÜFE rakamlarına göre güncelleniyor. 2026 Ocak zammı da yılın ikinci yarısına ait (Temmuz–Aralık 2025) enflasyon verileriyle belirlenecek.
Uzmanlara göre, Aralık ayında açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte emeklilerin 2026 Ocak maaş farkı netleşmiş olacak.