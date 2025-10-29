Emekli maaş zammında 2026 hesabı netleşiyor: İşte enflasyon farkı ve yeni zam formülü





Yüzde 13 enflasyon farkı garanti

Erdursun, yaptığı açıklamada, 2026 Ocak zammı için en az yüzde 13’lük bir enflasyon farkının garanti olduğunu söyledi. “Bugün kaç lira emekli aylığı alıyorsanız, bu maaşınızın üzerine yüzde 13 fark eklenecek. Memur ya da memur emeklisiyseniz de yaklaşık yüzde 19-20 civarında bir artış alacaksınız” diyen Erdursun, kesin oranın Aralık 2025’te açıklanacak TÜFE verileriyle netleşeceğini belirtti.



