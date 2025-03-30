Ramazan Bayramı'nda para transferi yapacaklar, EFT, FAST ve havale işlemlerinin nasıl gerçekleşeceğini merak ediyor. Bayram boyunca bankaların kapalı olması nedeniyle, milli ve dini bayramlarda EFT işlemleri yapılmaz ve bu işlemler tatil sonrası işleme alınır. Ancak, FAST sistemi sayesinde para transferi 7/24 kesintisiz devam eder ve bayramda da işlemler anında hesaba geçer. Ayrıca, aynı banka içi havale işlemleri de sorunsuz şekilde yapılabilirken, farklı bankalar arasında yapılan transferler için EFT işlemleri 2 Nisan’da başlayacak.
Emekli maaş promosyonları için Mart ayı itibariyle yeni dönem başlıyor. Kamu bankaları Ziraat Bankası ve Halkbank, emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemeleri yaparken, özel bankalar ise farklı kampanyalarla dikkat çekiyor. Vakıf Bank, TEB, Garanti BBVA, Denizbank, ING, Akbank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank gibi bankalar, emekli promosyonlarıyla rekabete girerken, her birinin sunduğu teklifler değişkenlik gösteriyor. Bankalar, emekli maaşlarını taşıyan müşterilerine cazip ödeme seçenekleri sunmayı sürdürüyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada ve ne kadar? İşte, emekli promosyon kampanyalarındaki son durum.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?
Türkiye'deki bankalar, emekli maaşlarını kendi kurumlarından almak isteyen emeklilere cazip promosyonlar sunmaktadır. İşte bazı bankaların 2025 yılı için sunduğu emekli promosyonları:
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2025
Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI
Emekli maaşını DenizBank‘tan alanlar 20.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler. Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.
Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilerimize ek olarak;
Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,
KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,
Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,
Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.
ING BANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI
0 TL - 9.999 TL maaş alan emeklilere 6.250 TL ek talimatların yerine getirilmesi halinde 16.250 TL
10.000 - 14.999 TL maaş alan emeklilere 10.000 TL ek koşulların sağlanması halinde 20.000 TL
15.000 - 19.999 TL maaş alan emeklilere 12.500 TL ek koşulların yerine getirilmesi durumunda 22.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon, ek koşulların yerine getirilmesi halinde toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.
Buna göre maaş aralığı:
0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL,
10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL,
15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL,
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.
YAPI KREDİ BANKA MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI 2025
0 - 9.999 TL maaş alan emeklilere 6.250 TL maaş promosyonu, fatura talimatı verilmesi halinde 2.500 TL, Kredi Kartı harcaması sözüne 2.000 TL ve son olarak dijital aktiflik durumunda 500 TL olmak üzere toplamda 11.250 TL en düşük promosyon ödemesi yapılıyor.
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ek talimatları yerine getirmeleri durumunda 15.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL ek talimatları yerine getirenlere 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon ödemesi ek talimatları yerine getirmeleri halinde toplamda 20.000 TL tutarında maaş promosyon ödemesi yapılıyor.
TEB EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARI
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
0-10.000 TL 5.000 TL nakit promosyon 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 14.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi
10.000-15.000 TL 8.000 TL nakit promosyon 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 17.000 TL promosyon ödemesi
15.000 TL ve 20.000 TL 10.000 TL nakit promosyon 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 19.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 21.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme!
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
0 - 9.999 TL maaş alan emeklilere 6.250 TL maaş promosyonu, fatura talimatı verilmesi halinde 2.500 TL, Kredi Kartı harcaması sözüne 2.000 TL ve son olarak dijital aktiflik durumunda 500 TL olmak üzere toplamda 11.250 TL en düşük promosyon ödemesi yapılıyor.
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ek talimatları yerine getirmeleri durumunda 15.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL ek talimatları yerine getirenlere 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon ödemesi ek talimatları yerine getirmeleri halinde toplamda 20.000 TL tutarında maaş promosyon ödemesi yapılıyor.
QNB
15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik fırsatı sunuyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL alabiliyor. Ek taahhütler ile bu tutarlar 2 bin TL daha artış gösteriyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
*Bankalar emekli promosyon ödemelerinde kampanyalarını sıklıkla yenileyebildikleri için en doğru emekli promosyon bilgilerine bankaların kendi internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.