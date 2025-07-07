Emeklinin hesabına 17-18'inde gece 12'de yatacak! 16.881 TL maaş alan emeklilere SGK'dan tarihler

ZAM ORANLARI FARKLILAŞTI: MEMURA YÜZDE 15,57 – EMEKLİYE YÜZDE 16,67

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,37 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon oranı yüzde 35,05’e ulaştı. Bu veriler doğrultusunda, memurlar ve memur emeklilerine yüzde 15,57, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 16,67 oranında maaş zammı yapıldı. Böylece Temmuz zammıyla birlikte maaşlar enflasyona karşı yeniden şekillendi.