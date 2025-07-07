Emeklinin hesabına 17-18'inde gece 12'de yatacak! 16.881 TL maaş alan emeklilere SGK'dan tarihler

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapılması kesinleşti. Zamlı maaş hesaplamalarının ardından, 4A, 4B ve 4C statüsünde emekli aylığı alan milyonlarca kişi SGK’nın duyuracağı ödeme takvimini merakla bekliyor. Temmuz zammının yansıtılacağı maaşlar için ödeme günleri kısa süre içinde netleşecek.
Zam oranı belli oldu, sıra maaş ödemelerinde! TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 zam yapıldı. Temmuz ayıyla birlikte emekliler zamlı maaşlarını beklerken, 4A, 4B ve 4C emeklilerinin ödeme tarihleri SGK tarafından açıklanacak. Milyonlarca kişi “Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…
TEMMUZ 2025 ZAMMIYLA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ
Temmuz 2025 dönemiyle birlikte emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 oranında zam aldı. Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığı 14.469 TL’den 16.881 TL’ye yükseldi. Taban maaşa dair yasal düzenlemenin de kısa sürede TBMM’den geçerek resmiyet kazanması bekleniyor.
ZAM ORANLARI FARKLILAŞTI: MEMURA YÜZDE 15,57 – EMEKLİYE YÜZDE 16,67
Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,37 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon oranı yüzde 35,05’e ulaştı. Bu veriler doğrultusunda, memurlar ve memur emeklilerine yüzde 15,57, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 16,67 oranında maaş zammı yapıldı. Böylece Temmuz zammıyla birlikte maaşlar enflasyona karşı yeniden şekillendi.
TEMMUZ 2025 EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ GÜN YATACAK?
Zamlı maaşların ödeme takvimi de netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’nın duyurusuna göre, ödemeler tahsis numaralarının son rakamına göre aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecek.
SSK (4A) Emeklileri İçin Ödeme Günleri:
Tahsis no sonu 9 → 17 Temmuz
Tahsis no sonu 7 → 18 Temmuz
Tahsis no sonu 5 → 19 Temmuz
Tahsis no sonu 3 → 20 Temmuz
Tahsis no sonu 1 → 21 Temmuz
Tahsis no sonu 8 → 22 Temmuz
Tahsis no sonu 6 → 23 Temmuz
Tahsis no sonu 4 → 24 Temmuz
Tahsis no sonu 2 → 25 Temmuz
Tahsis no sonu 0 → 26 Temmuz