Emekliye ödeme yarışı kızıştı! 10 bin TL ile 24 bin TL arasında ödeniyor: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için...

Yıl sonuna yaklaşırken bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı hız kazandı. Emeklilere yönelik promosyon ödemelerini artıran bankalar, yeni kampanyalarla emeklileri ikna etmeye çalışıyor. Kamu bankalarından birinin çift ödeme adımı sonrası diğer bankaların nasıl bir adım atacağı merak konusu. Peki, emekliler daha iyi promosyon fırsatları için beklemeli mi?
Bankalar arasında emekli promosyon yarışı hız kazanırken, ödemeler de yukarı çekilmeye başlandı. Emeklileri kendi müşterisi yapmak isteyen bankalar, promosyon miktarlarını artırarak cazip teklifler sunmaya devam ediyor.
EN YÜKSEK PROMOSYON NE KADAR?
Promosyon ödemeleri emeklilerin maaş tutarına göre belirleniyor.
Bankaların kampanyaları 10 bin TL ile 24 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.
Yüksek emekli maaşı sahiplerine daha yüksek promosyon ödemesi yapılıyor.
PROMOSYONLAR ARTACAK MI?
Bankalar, yeni yıl öncesinde daha fazla emekliyi kazanmak için çalışmalarını hızlandırdı. Emekli maaşlarına paralel bir şekilde promosyon ödemeleri de her yıl başında artış gösteriyor.
Bankaların yeni yıl bütçelerinin ve hedeflerinin netleşmesi bu noktada etkili oluyor.
YÜKSEK PROMOSYON İÇİN BEKLENMELİ Mİ?
Bazı bankalar, yeni yıl zamlarını öne çekti. Bu durum promosyon yarışının alevlenmesine yol açtı. Bankalar erken davranarak emeklilerle 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.
Buna rağmen çoğu bankanın henüz böyle bir adım atmadığı görülüyor. Uzmanlar, ocak ayından itibaren emekliler için daha iyi fırsatların oluşabileceğini belirtiyor.
ÇİFT PROMOSYON YAYGINLAŞIR MI?
Vakıfbank, ağustos ayında emekliler için çift promosyon kampanyası başlatmıştı.
Bu uygulamaya diğer bankalar henüz katılım göstermedi.
Bankaların ilerleyen dönemlerde ne tür adımlar atacağı henüz netleşmiş değil.
BİR EMEKLİ İKİ FARKLI BANKADAN PROMOSYON ALABİLİR Mİ?
Emekliler kendi maaşları dışında eşinden ya da babasından kalan maaşı alıyorsa ikinci promosyon alabilir. Böyle bir durumda iki emekli maaşı için farklı bankalarla anlaşılabilir.
EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Emekliler, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Enflasyon beklentileri dikkate alındığında zam oranının yüzde 15 civarında olabileceği belirtiliyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?
6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor. En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı.
Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor. En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor.
Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.