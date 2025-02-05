Emekliye Temmuz zam şeması erken oluştu! SSK, Bağ-Kur ve 4C'li kapsamda: Enflasyon artışı, refah payı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında enflasyon %5,03 olarak gerçekleşirken, bu oran Temmuz 2025’te yapılacak maaş artışları için ilk belirleyici veri oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında son altı aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına ek olarak, enflasyon farkı oluşması halinde maaşlara yansıtılıyor.

1 /10 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ait enflasyon rakamlarını duyurdu. Açıklanan verilere göre, emekli maaşlarına Temmuz 2025’te yapılacak zam için ilk hesaplamalar şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, son altı aylık enflasyon verilerine göre belirlenirken, Ocak ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla şimdilik zam oranı %15,75 olarak hesaplandı. Ancak kesin oran, önümüzdeki aylarda açıklanacak yeni enflasyon verileriyle netleşecek.

2 /10 OCAK AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Ocak 2025'te aylık enflasyon yüzde 5,03 oldu. Yıllık enflasyondaki gerileme dikkat çekerken bu oran da yüzde 42,12 şeklinde hesaplandı. Kira zam oranı olarak belirlenen on iki aylık ortalama ise yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

3 /10 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU? Temmuz 2024'ten bu yana milyonlarca emekli ve memur zam maratonunu takip etti. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak açıklandı.

4 /10 Böylelikle SSK BAĞKUR emeklisi için yeni zam oranı ortaya çıktı. Memur emeklileri ise yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ile beraber enflasyondan kaynaklı farkla yüzde 11,54 zam aldı.

5 /10 2024 ZAMMI YÜZDE KAÇ OLARAK HESAPLANDI? Öte yandan memur maaşları ocak ve temmuz aylarından yılda iki kez enflasyon rakamlarına göre hesaplanarak maaşlara yansıtılır. Memurlara enflasyonla beraber toplu sözleşmeden doğan fark da ödeniyor. Ocak 2024'te memurlar toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla beraber memur ve memur emeklilerinin aylıkları yüzde 49,25 oldu.

6 /10 Memurlardaki bu yüzde 49,25'lik oranın yüzde 15'lik kısmı ocak zammı. Yüzde 29,78'de enflasyon farkından gelen artış. Temmuz 2024'te, yüzde 8,46 enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla memur maaşları yüzde 19,31 artırıldı.

7 /10 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA? Enflasyon farkının ortaya çıkması sonrası gözler en düşük emekli maaşı için açıklanacak rakama çevrildi. En düşük emekli maaşı yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükseltildi. En düşük emekli maaşı 2024 yılında 12 bin 500 lira olarak uygulandı.

8 /10 SGK BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI İÇİN İLK RAKAM SGK ve BAĞKUR emeklisine temmuz ayında yapılacak zam için ilk rakam şimdiden yüzde 5'i aştı. Yapılan toplu sözleşme zammı sonrası memur ve memur emeklilerine 2024 yılı için ilk altı ay yüzde 15, ikinci altı ay yüzde 10; 2025 yılı için ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 zam yapılmasına karar verilmişti.

9 /10 Memur emeklisinin enflasyon farkı için yüzde 0,92 oranında enflasyonun oluşması gerekiyor. Toplam enflasyon: Yüzde 5,03 SSK ve Bağkur emeklisine yansıyacak zam: Yüzde 5,03 Ortaya çıkan enflasyon farkı: Yüzde 5,03 7.Dönem Toplu sözleşmesi zammı: Yüzde 5 Kümülatif zammın oluşması için gözler şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında oluşacak enflasyon rakamlarına çevrildi.