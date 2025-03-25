2025 yılı emlak vergilerinde sorgulama ve ödeme işlemleri devam ediyor. Yılda iki kez ödenen ve hem iki taksit hem de tek seferde yapılabilen emlak vergisi ödemelerinin, ne zaman ve nasıl yapılacağı da merak edilen konulardan. Gayrimenkul sahipleri, bağlı bulundukları belediyeler üzerinden sorgulama ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

1 /5 Emlak vergilerinde sorgulama ve ödeme işlemleri sürüyor. Arsa, konut, arazi sahipleri yeniden değerleme oranının yarısını emlak vergisi olarak yılda iki taksit şeklinde ödeyebiliyor. Tek seferde de ödeme yapılabilen emlak vergileri, gayrimenkul sahiplerinin bağlı bulunduğu belediyelere online ve bireysel müracaat yaparak da gerçekleştirilebiliyor. E-devlet üzerinden emlak vergisi sorgulama işlemleri için www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu adresinden faydalanabiliyor. Peki 205 emlak vergisi ne kadar oldu? İşte detaylar.

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EMLAK VERGİSİ SORGULAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ

Emlak vergileri, sorgulama ve ödemeleri belediyelerin internet siteleri üzerinden ya da bireysel müracaat yolu ile yapılabilmektedir. Her yıl ilk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.







3 /5 BELEDİYE EMLAK VERGİSİ ÖDEME EKRANI E-DEVLET'TE YOKSA NE YAPILIR? Emlak vergisi ödeme işlemi belediyeler aracılığıyla yapıldığı için ilgili belediyenin E-Devlet entegrasyonunun bulunması gerekmektedir. Bu entegrasyonun olmaması ve belediye internet sitesi üzerinden ödeme yapılmaması halinde ise belediyeye doğrudan gidilerek ödemek yapılması gerekmektedir. EMLAK VERGİSİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI



4 /5 KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEK ZORUNDA? Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.