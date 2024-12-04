AnTuTu, Kasım 2024'te akıllı telefon performans testi yayınlandı. iPhone ve Samsung’un pabucu dama atıldı. Listelenen Çin markaları öne çıkarken, ASUS ROG Phone 9 Pro en güçlü telefon olarak birinci sırada yer aldı. Bu model, Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile donatılmış olup, AnTuTu testlerinde 2.932.124 puan elde etti. İşte en güçlü akıllı telefon markaları.
AnTuTu, Kasım 2024 dönemi için güçlü Android akıllı telefonların listesini duyurdu. Bu değerlendirme, cihazların işlemci gücü, grafik performansı, bellek yönetimi ve depolama hızları gibi bölümlere dayanılarak oluşturuldu.
ASUS ROG Phone 9 Pro: Oyun odaklı bu cihaz, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle en yüksek puanı aldı.
Vivo X200 Pro: Yüksek performansı ve kamera kapasitesiyle dikkat çekiyor. Vivo X200 Pro sıralamada 2.865.505 alarak en güçlü akıllı telefon listesinde ikinci sırayı aldı.
En güçlü akıllı telefon listesi
ROG 9 Pro – 2.932.124 puan
Vivo X200 Pro – 2.865.505 puan
OPPO Find X8 Pro – 2.847.249 puan
iQOO 13 – 2.846.310 puan
OnePlus 13 – 2.843.262 puan
OPPO Find X8 – 2.778.944 puan
Vivo X200 – 2.769.207 puan
Honor Magic 7 Pro – 2.673.175 puan
Honor Magic 7 – 2.664.382 puan
Redmi K80 Pro – 2.618.595 puan