En güçlü akıllı telefon markası belli oldu

AnTuTu, Kasım 2024'te akıllı telefon performans testi yayınlandı. iPhone ve Samsung’un pabucu dama atıldı. Listelenen Çin markaları öne çıkarken, ASUS ROG Phone 9 Pro en güçlü telefon olarak birinci sırada yer aldı. Bu model, Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile donatılmış olup, AnTuTu testlerinde 2.932.124 puan elde etti. İşte en güçlü akıllı telefon markaları.

1 /12 AnTuTu, Kasım 2024 dönemi için güçlü Android akıllı telefonların listesini duyurdu. Bu değerlendirme, cihazların işlemci gücü, grafik performansı, bellek yönetimi ve depolama hızları gibi bölümlere dayanılarak oluşturuldu.

2 /12 ASUS ROG Phone 9 Pro: Oyun odaklı bu cihaz, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle en yüksek puanı aldı. Vivo X200 Pro: Yüksek performansı ve kamera kapasitesiyle dikkat çekiyor. Vivo X200 Pro sıralamada 2.865.505 alarak en güçlü akıllı telefon listesinde ikinci sırayı aldı.

3 /12 En güçlü akıllı telefon listesi ROG 9 Pro – 2.932.124 puan

4 /12 Vivo X200 Pro – 2.865.505 puan

5 /12 OPPO Find X8 Pro – 2.847.249 puan

6 /12 iQOO 13 – 2.846.310 puan

7 /12 OnePlus 13 – 2.843.262 puan

8 /12 OPPO Find X8 – 2.778.944 puan

9 /12 Vivo X200 – 2.769.207 puan

10 /12 Honor Magic 7 Pro – 2.673.175 puan

11 /12 Honor Magic 7 – 2.664.382 puan