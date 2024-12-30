Engelli raporuyla ÖTV’siz araç alımı son zamanlarda artmasının ardından bazı düzenlemeler yapıldı. Bugüne kadar ÖTV'siz araç hakkından 5 yılda 1 yararlanabilen engelliler artık bu haktan 10 yılda 1 yararlanabilecek, ayrıca alınacak araca yüzde 20 oranında yerlilik şartı getirildi. İşte ÖTV'siz araç alımına dair yeni düzenlemenin tüm ayrıntıları...
TBMM'de kabul edilen düzenleme ile engelliler için ÖTV muafiyetli araç satışında değişikliklere gidildi. Bu sınıflandırmaya dahil edilen otomobillere yönelik mevcut 5 yıl satış yasağı 10 yıla çıkarılırken, alınacak otomobillere yüzde 20 yerlilik zorunluluğu getirildi.
ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ ALIMINDA YENİ DÜZENLEME
Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu teklife göre engelliler için ÖTV'siz araç sahibi olmada düzenlemeye gidilerek bazı şartlar konuldu.
Bu kapsamda Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle engelli araçları artık beş değil on yılda bir değiştirilebilecek. Şimdi alınan araçlar 10 yıl elde tutulacak, yeni alınanlar da 10 yıl satılamayacak.
300 BİNDEN FAZLA ÖTV'SİZ ARAÇ SATILDI
2024'ün ilk 10 ayında 300 bin ÖTV'siz otomobil satıldığı tahmin ediliyor. 2024'te 1 milyon 591 bin 200 TL olan ÖTV istisna limiti 1 Ocak 2025'ten itibaren 2 milyon 290 bin 214 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?
ÖTV muafiyetinden, yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Bu düzenleme, engele sahip kişilerin araç alımını kolaylaştırmak amacıyla yapılırken, yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmuyor. Ayrıca, bu kişiler belirledikleri kişilerle birlikte aracı kullanabiliyorlar.
Eğer engelli birey, 18 yaşından küçükse ya da araç kullanamayacak durumda ise, ailesi aracı kullanma hakkına sahip oluyor.
Aile üyeleri aynı zamanda, aracın satın alınması işlemini de gerçekleştirebiliyor. Şehit eşleri veya çocukları, eş ve çocukları yoksa anne ya da babası, bir defaya mahsus olarak bu muafiyetten yararlanabiliyor.
ÖTV MUAFİYETİ İLE HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİR?
Engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araç alımında, motor silindir hacmi 1600 cc ve altı binek otomobiller ile 2800 cc ve altı hafif ticari araçlar ve motosikletler tercih edilebiliyor. Bu araçlar, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak belirlenen kriterlere uygun şekilde satışa sunuluyor.