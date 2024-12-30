Eğer engelli birey, 18 yaşından küçükse ya da araç kullanamayacak durumda ise, ailesi aracı kullanma hakkına sahip oluyor.





Aile üyeleri aynı zamanda, aracın satın alınması işlemini de gerçekleştirebiliyor. Şehit eşleri veya çocukları, eş ve çocukları yoksa anne ya da babası, bir defaya mahsus olarak bu muafiyetten yararlanabiliyor.