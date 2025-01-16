Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi yarın (17 Ocak) tarihinde verilecek karnelerin ardından tamamlanmış olacak. Sömestr tatiline hazırlanan yaklaşık 20 milyon öğrenci karne notlarını şimdiden merak etmeye başladı. 1. dönem karne notları dijital olarak e-Okul sisteminden de görüntülenebilecek. Öğretmenlerin karne notu girişlerini tamamlamasıyla eokul sistemine girişlerde yoğunluk yaşanıyor. Peki e-Okul VBS üzerinden karne notu nasıl sorgulanır?
Yarıyıl tatili için artık saatler kaldı. Milyonlarca öğrenci 17 Ocak'ta karnelerini alacak ve sömestr tatiline girecek. Dönem içerisinde aldığı derslerden ne kadar başarılı olduğunu ve öğretmenlerinden ne kadar sözlü notu aldığını merak eden öğrenciler e-okul sistemine giriş yaparak tüm bu sorgulamaları gerçekleştirecek. E-okul karne notu sorgulama işlemleri hakkındaki bilgileri ve giriş adreslerini haberimizde sizlere aktarıyoruz. İşte 2025 eokul vbs giriş ve karne sorgulama ekranı...
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ (VBS) GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
MEB'in öğretmen,, veli ve öğrenciler için geliştirdiği e-Okul sistemi üzerinden karne notları, sözlü notları, devamsızlık durumu, davranış notları gibi bir çok sorgulama dakikalar içerisinde yapılabiliyor. E-Okul VBS sistemine, www.turkiye.gov.tr/ogrenci-bilgi-sistemi e-devlet sayfası üzerinden kolayca giriş yapılabiliyor
E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ KARNE SORGULAMA EKRANI
E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞİ NEREDE YAPILIR?
Eğitimde en sık kıllanılan portallardan biri olan e-okul sisteminde yönetici girişi de bulunuyor. Özellikle öğretmenler, öğrencilerin karne notu ve diğer eğitim bilgileri kayıtlarında e-okul ybs sistmini sıkça kullanıyor. Eokul yönetim sistemine giriş yine e-devlet şifreleriyle kolayca sağlanabiliyor.
E-OKUL YBS YÖNETİM GİRİŞ EKRANI
SÖMESTR TATİLİ BAŞLIYOR
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarından itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.
Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere yarın karnelerini alacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek. Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.
Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacak.
"ŞENLİK" HAVASINDA KAPANIŞ
MEB, geçen yıl okullarda dönem bitimi öncesindeki son hafta öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla "dönem sonu faaliyet haftası" uygulamasını hayata geçirmişti. Bu yıl da uygulamaya devam edildi.
Faaliyet haftası kapsamındaki etkinlikler, akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi de bütüncül yaklaşımla odağa alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bütünleşik şekilde güncellenerek, öğrencilere çok yönlü gelişimlerini destekleyecek geniş faaliyet yelpazesi sunuldu.
Bu kapsamda Bakanlıkça e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'nde "merkezi etkinlik" olarak tanımlanan etkinlikleri gerçekleştiren öğrencilerin bilgileri modüle işlendi. Yapılan veri girişleri, öğrencilerin sosyal etkinlik içerikli karnelerinde de yer alacak.
- Eğitim öğretim yılı takvimi
20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.
İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.