Dul maaşı nasıl alınır, başvuru şartları neler?

Kocası SSK'lı (4A) olan kadınlar, eşlerinin vefatından sonra belirli şartlar altında dul belgesini alabilirler. Dul temsilcisi, genellikle vefat eden kişinin lisansının %50'si ile %75'i arasında yer almaktadır. Miktar olarak, yatırımcı sigortalının prim gün sayısı ve sigorta statüsüne göre belirlenir.

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için çalışırken vefat eden sigortalının hak sahiplerinin sigortalının en son çalıştığı işyerinin bağlı olduğu sigorta müdürlüğüne Kurumdan aylık almakta iken vefat eden emeklilerin hak sahiplerinin ise Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurmaları gerekir.