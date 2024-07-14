Kocası vefat eden kadınlara emekli maaşı, eşlerinin sigortalı olduğu kuruma göre değişiklik göstermektedir. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) çatısı altında üç ana sigorta kolu bulunmaktadır: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı. Bu sigorta kollarına göre ödenecek tutarlar değişebilir. Peki kocası vefat eden kadının alacağı emekli maaşı ne kadar? Eşinin emekli maaşı nasıl alınır? Eşi vefat eden kadın, eşinin emekli maaşının ne kadarını alır, kocası ölen kadın kaç para maaş alır, başvuru nereye yapılır? İşte detaylar.
Eşi ölen kadınlar maaş alabilir mi, ne kadar maaş alır ve başvuru nereye yapar soruları merak edilenler arasında. Kocası vefat eden bir kadının alacağı dul maaşı oranı, eşinin vefat tarihi, çocuk olup olmadığı ve eşinin emekli olduğu kuruma göre değişiklik gösterir. Sigortalı olarak çalışan birinin ölümünden sonra geride kalanlara ölüm aylığı bağlanır. Sosyal güvenlik mevzuatında yer alan bilgiye göre eşi, anne ve/veya babası vefat eden kişiler, onların emekli maaşını alabiliyor. Ölüm aylığının bağlanabilmesi için gerekli bazı koşullar vardır. Bu haberimizde: Kocası vefat eden kadının emekli maaşı, dul yemini hesaplama konularına yönelik bilgiler vereceğiz. Peki eşi vefat eden kadın, eşinin emekli maaşının ne kadarını alır? Vefat eden kişinin maaşı eşine nasıl bağlanır? Vefat eden kişinin emekli maaşı eşine nasıl bağlanır?
Dul maaşı nasıl alınır, başvuru şartları neler?
Kocası SSK'lı (4A) olan kadınlar, eşlerinin vefatından sonra belirli şartlar altında dul belgesini alabilirler. Dul temsilcisi, genellikle vefat eden kişinin lisansının %50'si ile %75'i arasında yer almaktadır. Miktar olarak, yatırımcı sigortalının prim gün sayısı ve sigorta statüsüne göre belirlenir.
Ölüm aylığı bağlanabilmesi için çalışırken vefat eden sigortalının hak sahiplerinin sigortalının en son çalıştığı işyerinin bağlı olduğu sigorta müdürlüğüne Kurumdan aylık almakta iken vefat eden emeklilerin hak sahiplerinin ise Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurmaları gerekir.
Dul aylığına başvuru şartları sadece eşi vefat eden kadınları ilgilendirmemektedir. Dul maaşından eşi vefat eden kadınların yanında erkekler de yararlanabilmeke.
Hayatını kaybeden sigortalının eşine aylık bağlanma şartları şu şekilde belirlenmiştir:
Ölüm tarihinde vefat eden sigortalı eş ile resmiyette evli olunmalıdır.
Vefat eden eşin ölüm aylığı verilmesi için istenen sigortalılık ve prim şartlarını taşıyor olması gereklidir.
Geride kalan eşin aylık hak sahibi iken yeniden evlenmemesi gereklidir.
Eşin, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da maaş bağlanmamış olmalıdır.
Dul eşin kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri dışında kalan ya da yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olması gereklidir.
Yukarıdaki şartları yerine getiren vefat etmiş sigortalının eşine %50 oranında; aylık bağlanmış çocuğu bulunmaması halinde ise %75 oranında aylık bağlanacaktır.
Kimler ölüm aylığı alır?
Ölüm aylığı alabilecek olan kişiler vefat eden sigortalıya yakınlık durumuna göre belirlemektedir.
Vefat eden sigortalının:
Eşine,
Çocuklarına,
Anne ve babasına ölüm aylığı bağlanmaktadır.
Yetim Maaşı İçin Başvuru Şartları Neler?
Yetim aylığı başvuru şartları vefat eden sigortalının çocuklarının cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu, medeni hali ve malul olup olmama durumuna göre farklı seyreder. T.C. vatandaşı olmak ön koşulu ile bahsedilen yetim aylığı başvuru koşulları şu şekilde özetlenebilir:
Erkek çocukları yetim maaşı nasıl alır, şartları neler?
Erkek çocukların evli olup olmasına bakılmaksızın yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşın, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşın ve herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde 18 yaşın doldurulmamış olması gereklidir.
Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir sahibi olan erkek çocuklar yetim aylığından yararlanamamaktadır. Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında (a), (b) ve (e) bentlerinde çalışan erkek çocuklarda yetim maaşı kesilmemektedir.
Kız çocukları yetim maaşı nasıl alır, şartları neler?
Kız çocuklarda yetim aylığı için yaş kriteri konulmamıştır. Evli olmamaları ve Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında (a), (b) ve (e) bentleri dışında kalan herhangi bir işte çalışmamaları halinde vefat eden sigortalıları, yetim aylığından herhangi bir yaş kriterine takılmadan yararlanabilmektedirler.
Malul (engelli) çocuklarda yetim maaşı şartları neler?
Kanuna göre Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünün minimum %60’ını yitiren malul çocuklara, cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanmaktadır.
Malul çocuklar kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir sahibi olduklarında ya da Kanunun 94. maddesine göre yapılan kontrol ile çalışma gücünün %60’ını yitirmediğinin tespitinde ölüm aylığı kesilmektedir.
Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu nasıl, nereye yapılır?
Dul ve yetim aylığı başvuruları vefat eden sigortalının bağlı olduğu sigorta hizmet koluna göre farklı adreslere ve farklı yöntemlerle gerçekleştirilir. Fiziksel başvurunun yapılabildiği ölüm aylığı için e-Devlet’ten online başvuru gerçekleştirilebilmektedir.
E-Devlet’ten yapılacak başvurular için aşağıda ki link üzerinden ulaşılan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alt hizmetlerinde yer alan “Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi” hizmeti kullanılmalıdır. Şahsen yapılacak başvurularda ise vefat eden sigortalının bağlı olduğu hizmet koluna göre şu noktalardan işlem yapılabilir: ÖLÜM MAAŞI BAŞVURU EKRANI
Dul / Yetim Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?
4A (SSK) Dul ve Yetim Aylığı Başvurusu
SSK dul ve yetim maaşı başvurusu ilk aylık bağlanma işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu İl ya da Merkez Müdürlüklerine yapılmalıdır. Aylık bağlanması ardından yapılacak ikincil işlemler için Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığına” Gelir/Aylık/Ödenek Talep belgesi ile yapılmalıdır.
Eşi Vefat Eden Kadın Eşinin Emekli Maaşının Ne Kadarını Alır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlen yardımlar arasında bulunan dul maaşı, eşi vefat eden kişilere eşleri üzerinden maaş bağlanması anlamına gelir. Eşi ölen kadın, eşi üzerinden maaşa bağlanabildiği gibi, eşi ölen erkeğe de dul maaşı bağlanabilir.
Geride kalan eş, emekli maaşına hak sahibi iken yeniden evlenmemelidir.
Eşin kendine özgü sigortası sebebiyle geliri ya da maaşı olmamalıdır.
Dul kalan eşin yabancı bir ülke kapsamında da çalışmıyor olması gerekir.
Bu şartlar sağlandığı takdirde vefat eden sigortalının eşine %50 oranında, eğer herhangi bir çocuk yok ise emekli maaşının %75'i oranında maaş bağlanır.
Vefat Eden Kişinin Emekli Maaşı Nasıl Bağlanır?
Dul ve yetim aylıkları başvuruları vefat etmiş olan kişinin sigortasının hizmet koluna göre farklılık gösterir. Farklı adresler ve farklı yöntemler ile başvurulan ölüm aylığına fiziksel olarak başvurulabildiği gibi e-Devlet sistemi üzerinde online olarak da başvurulabilir. Eşi ölen kadına emekli maaşı bağlanması tekrardan evlenmediği sürece devam eder. Ölüm aylığı alabilmek için ölen eş en az 1800 gün prim yatırmış olmalıdır. Başvuru şartları sağlandığı takdirde ölüm aylığı vefat tarihinden sonraki ayın 1. gününden itibaren başlar.
Kimler Birden Fazla Emekli Maaşı Alabilir?
SSK(4A), Bağ-Kur(4B) veya Emekli Sandığı(4C) sigortası olan kişiler, vefat etmiş eşinden dul maaşı alabiliyor. Her ay binlerce vatandaşın yararlandığı çift maaş hakkı hem kadınlara hem erkeklere tanınıyor. Eşlerden biri vefat ettiği zaman hayatta kalan kişi, ölen eşinin emekli aylığını alabiliyor. Dul aylığı alan kişi yeni bir evlilik yaptığında bu maaş kesiliyor.
Eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan ve kendi emekli maaşı olan kadınlar, babalarının vefatından sonra yetim maaşı da alabiliyor. Bu durumda kişinin alabileceği maaş sayısı üçe yükseliyor. Buradaki önemli nokta, kişinin alacağı maaşların farklı sigorta sistemlerine bağlı olması. Örneğin Bağ-Kur emeklisi olan kadın, SSK’lı eşinin vefatından sonra dul aylığı almaya devam ederken Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatının ardından da yetim aylığı alabilir.
Cinsiyet ayrımı yapmayan dul maaşı sisteminde gereken koşullar sağlandığı zaman hem erkek hem de kadınlar eşleri vefat ettikten sonra maaşa bağlanabiliyor. Ölen sigortalının eşine bağlanan maaş koşulları şu şekilde sıralanabilir. Vefat eden sigortalı eş ile ölüm tarihinde medeni hali evli olmalıdır.
Birden Fazla Emekli Maaşı Alma Şartları Neler?
Emekli maaşının bağlanabilmesi için bazı şartlar var. Bunlar:
- Memur veya Bağ-Kur'lu eş, Ekim 2008 tarihinden sonra vefat ettiyse en az 1800 gün prim ödemiş olma zorunluluğu bulunur.
- Ekim 2008'den sonra ölen ve SSK'lı olan kişinin ise 5 yıldır sigortasının bulunması ve minimum 900 gün prim ödemiş olmalı gerekir.
Eş çalışıyor veya emekliyse alınan, aylık maaşın tamamı olmuyor. Bu durumda:
- Çalışmayan ya da emekli olmayan kişi, ölen eşinin maaşının %75'ini alır.
- Çalışan ya da emekli olan kişi, ölen eşinin maaşının %50'sini alır.
- Maaş alma şartlarını karşılayan çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda pay edilir.
Çift Maaş Başvuruları Nereden Yapılıyor?
Çift maaş almak için başvuruda bulmak isteyen kişilerin SGK İl Müdürlüklerine gitmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak olan kişiler ilk olarak ölüm aylığı talep belgesini doldurarak kuruma iletmeli. Bunun dışında başvuru için gerekli olan tek evrak nüfus cüzdanı.