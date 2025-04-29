Evlenecek çiftlere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman başlayacak? İşte evleneceklere indirim kampanyası uygulayacak markalar

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından yeni evlenecek çiftlere yönelik destek adımları hız kazanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik hazırlığı yapanlara özel büyük bir indirim kampanyası için hazırlıkları tamamladı. Beyaz eşya, mobilya ve çeyiz ürünlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında anlaşmalı firmalar aracılığıyla çiftlere ciddi oranlarda indirim sağlanacak. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın önümüzdeki günlerde kampanyaya katılan markaları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Kampanyanın ne zaman başlayacağı ve indirim oranlarının ne olacağı merakla beklenirken, uygulamanın yaz aylarında evlilik yapacak çiftler için devreye alınacağı belirtiliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik sürecini kolaylaştırmak amacıyla birçok destek adımını hayata geçirdi. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanırken, doğum yardımı ve “İlk Arabam” kampanyası gibi projelerle aile kurma süreci teşvik ediliyor. Ayrıca tren, otobüs ve uçak biletlerinde indirimli ulaşım imkanı da sunuluyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin mobilya, beyaz eşya ve mutfak gereçleri gibi temel ihtiyaçları için özel indirim kampanyalarının başlayacağını açıkladı. Kampanyanın detayları ve anlaşmalı firmaların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?
Bakan Göktaş, indirim kampanyasının yeni evlenecek çiftlere yönelik olarak destekleme niteliğinde olduğunu belirtti.
28 Nisan'daki Kabine Toplantısı ardından soruları yanıtlayan Göktaş, genç çiftlerin mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılaşamalarına fayda sağlayacak kampanyanın tarihini ve detaylarını henüz paylaşmadı.
EVLENECEKLERE İNDİRİM KAMPANYASI UYGULAYACAK MARKALAR
Yeni kampanyaya ile ilişkili olarak 16 firma ile anlaşma yapılacağını bildiren Göktaş, markaları 30 Nisan Çarşamba günü açıklayacak. Öte yandan yapılacak toplantıda kampanyanın başvuru şartları, tarihi gibi detaylarının da duyurulması bekleniyor.
Bakan Göktaş daha önce yapmış olduğu açıklamada, mobilya ve beyaz eşya indirimine dair, mobilyada yüzde 35, çeyiz ve züccaciyede yüzde 50'ye varan indirimlerin söz konusu olabileceğini belirtmişti. Düğün paketlerinde ise bu oranın yüzde 10 civarında olabileceğini eklemişti.
Aile Yılı nedeniyle yeni evleneceklere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira faizsiz kredi kampanyası da devreye alınmıştı.