Evlenecek çiftlere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman başlayacak? İşte evleneceklere indirim kampanyası uygulayacak markalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik sürecini kolaylaştırmak amacıyla birçok destek adımını hayata geçirdi. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanırken, doğum yardımı ve “İlk Arabam” kampanyası gibi projelerle aile kurma süreci teşvik ediliyor. Ayrıca tren, otobüs ve uçak biletlerinde indirimli ulaşım imkanı da sunuluyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin mobilya, beyaz eşya ve mutfak gereçleri gibi temel ihtiyaçları için özel indirim kampanyalarının başlayacağını açıkladı. Kampanyanın detayları ve anlaşmalı firmaların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.