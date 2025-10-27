Gram altında sert düşüş: Uzmanlardan 'Kritik seviye' uyarısı geldi! İşte 27 Ekim güncel altın fiyatları

Altın piyasasında haftalardır süren yükseliş serisi son buldu. Güvenli liman olarak görülen altın, doların güçlenmesi ve ABD-Çin ilişkilerinde tansiyonun düşmesiyle sert bir satış dalgasına girdi. Gram altın 5 bin 897 TL seviyesinden 5 bin 381 liraya kadar gerilerken, ons altın da 4 bin 111 dolardan 3 bin 990 doların altına indi. Uzmanlar, küresel risk iştahının artmasıyla birlikte yatırımcıların altından çıkış yapmaya başladığını belirtiyor. Yeni haftada yönün aşağıya döndüğünü vurgulayan analistler, kısa vadede 5 bin 300 TL’nin kritik destek olduğunu, bu seviyenin altına sarkılması halinde düşüşün hızlanabileceğini ifade ediyor.





ABD ve Çin arasında hafta içinde değerlendirilmesi beklenen ticaret anlaşmasının piyasaları rahatlattığını belirten ekonomistler, “Risk iştahı artarken güvenli liman talebi azaldı. Rüzgar tersine döndü.” yorumunda bulundu.