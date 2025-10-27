Gram altında sert düşüş: Uzmanlardan 'Kritik seviye' uyarısı geldi! İşte 27 Ekim güncel altın fiyatları

Altın piyasasında dokuz haftalık yükseliş serisi sona erdi. 'Güvenli liman' olarak bilinen değerli metal, geçtiğimiz haftayı sert kayıplarla kapatırken yeni haftaya da düşüşle başladı. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalarla birlikte, yatırımcılar da güncel fiyatları araştırmaya devam ediyor. Peki gram altın bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Ekim 2025 altın fiyatlarında son durum ve dev bankalardan güncel tahminler.
Altın piyasasında haftalardır süren yükseliş serisi son buldu. Güvenli liman olarak görülen altın, doların güçlenmesi ve ABD-Çin ilişkilerinde tansiyonun düşmesiyle sert bir satış dalgasına girdi. Gram altın 5 bin 897 TL seviyesinden 5 bin 381 liraya kadar gerilerken, ons altın da 4 bin 111 dolardan 3 bin 990 doların altına indi. Uzmanlar, küresel risk iştahının artmasıyla birlikte yatırımcıların altından çıkış yapmaya başladığını belirtiyor. Yeni haftada yönün aşağıya döndüğünü vurgulayan analistler, kısa vadede 5 bin 300 TL’nin kritik destek olduğunu, bu seviyenin altına sarkılması halinde düşüşün hızlanabileceğini ifade ediyor.
ABD ve Çin arasında hafta içinde değerlendirilmesi beklenen ticaret anlaşmasının piyasaları rahatlattığını belirten ekonomistler, “Risk iştahı artarken güvenli liman talebi azaldı. Rüzgar tersine döndü.” yorumunda bulundu.
9 haftalık yükseliş sona erdi
Geçtiğimiz hafta 5.897 TL ile tarihi zirveye yaklaşan gram altın, haftayı 5.545 TL seviyesinde kapatarak yatırımcılarını şaşırttı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise düşüş hız kesmeden sürdü. Saat 17.00 itibarıyla gram altın yüzde 3 değer kaybederek 5.381 liraya kadar geriledi.
ABD–Çin gerilimi yumuşadı, altın baskı altında
Altın fiyatlarındaki düşüşte ABD ile Çin arasındaki ticaret ilişkilerinin yeniden olumlu sinyaller vermesi etkili oldu. İki ülkenin ekonomik yetkililerinin üzerinde uzlaştığı yeni ticaret çerçevesi, küresel piyasalarda risk iştahını artırarak yatırımcıları güvenli limanlardan uzaklaştırdı.
Bu gelişmeyle birlikte ons altın yüzde 3’ün üzerinde kayıpla 3.990 doların altına inerek 10 Ekim’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Güncel altın fiyatları (28 Ekim 2025)
Gram altın: 5.381 TL
Çeyrek altın: 9.360 TL
Cumhuriyet altını: 37.282 TL
Tam altın: 37.303 TL
Not: Fiyatlar saat 18.40'ta alınan verilere dayanmaktadır. Anlık olarak değişiklik göstermektedir.
Uzmanlar, doların Japon yeni karşısında son iki haftanın en yüksek seviyesine çıkmasının da altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor. Bu durum, altını diğer para birimleriyle alan yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek satışları tetikliyor.
'Rüzgar tersine döndü' uyarısı
Dev yatırım bankalarından gelen son analizlerde, kısa vadede altın fiyatlarında yönün aşağıya döndüğü vurgulanıyor. Uzmanlara göre, ticaret iyimserliği ve güçlü dolar seyrinin sürmesi halinde gram altında düşüşün 5.300 TL seviyesinin altına sarkma ihtimali bulunuyor.