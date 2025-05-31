Hafta sonu altın fiyatları güncel verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Bir yükselip bir düşen sürekli dalgalanmaların yaşandığı altın fiyatları hafta sonunda nasıl seyrediyor? Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 3 bin 294 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD'de gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin derinleşmesi, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve Fed yetkililerinden gelen temkinli açıklamalarla varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? Altın düştü mü, yükseldi mi? İşte, 31 Mayıs 2025 altın fiyatları...

1 /9 Altın fiyatları, küresel piyasalarda dolardaki güçlenme ve gümrük vergilerine dair mahkeme kararlarının etkisiyle geçtiğimiz hafta düşüş trendine girdi. Yatırımcıların risk iştahındaki artış ve dolardaki güçlenme, değerli metallerde satış baskısını artırdı. Altın fiyatları haftayı %2 kayıpla tamamladı. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hafta sonu güncel altın fiyatları

2 /9 HAFTA SONU GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump’ın Fed’in faiz indirmeyerek hata yaptığını ve bunun ABD’yi ekonomik olarak zayıflattığını söyledi. Öte yandan, ABD ekonomisine ilişkin açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarına destek sağladı.

3 /9 GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.147,87 Satış: 4.148,96



4 /9 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.288,70 Satış: 3.289,80



5 /9 ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.636,58 Satış: 6.783,55



6 /9 CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 26.546,34 Satış: 27.051,24



7 /9 TAM ALTIN FİYATI

Alış: 26.814,00 Satış: 27.387,00



8 /9 YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13.231,69 Satış: 13.567,11

