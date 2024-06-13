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HARİTAYA YENİ İLLER EKLENİYOR: Türkiye il haritası sil baştan yenilenecek! 82 83 84 85 plaka...

11:02 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, il olma potansiyeli taşıyan ilçeler tek tek belirlendi. 82-83-84 plaka kodlarına talip olan bu ilçeler büyük merak konusu. Ancak, il olabilmek için belirlenen 8 önemli kriter bulunuyor. Bazı ilçeler ise nüfus yoğunluklarıyla dikkat çekiyor. Yaşadığınız yer de bu listede olabilir! Peki, hangi ilçeler il olmaya aday? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler...

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Türkiye genelinde bazı ilçelerin nüfusu, mevcut illerden daha yüksek olsa da bu durum tek başına il olabilmek için yeterli değil. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, il olmaya aday ilçeler belirlendi. Bu ilçeler, ekonomik, sosyal ve demografik yapılarıyla öne çıkıyor. Peki, hangi ilçeler il olacak? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler...

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İl olmak için 8 kriter

İlçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.

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Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.

4/ 64

Çerkezköy

5/ 64

Lüleburgaz

6/ 64

Silivri

7/ 64

Çorlu

8/ 64

Büyükçekmece

9/ 64

Tuzla

10/ 64

Kapaklı

11/ 64

Gebze

12/ 64

Çayırova

13/ 64

Darıca

14/ 64

Ereğli

15/ 64

Bandırma

16/ 64

İnegöl

17/ 64

Edremit

18/ 64

Bergama

19/ 64

Soma

20/ 64

Aliağa

21/ 64

Akhisar

22/ 64

Salihli

23/ 64

Torbalı

24/ 64

Ödemiş

25/ 64

Nazilli

26/ 64

Alaşehir

27/ 64

Söke

28/ 64

Kuşadası

29/ 64

Milas

30/ 64

Bodrum

31/ 64

Fethiye

32/ 64

Serik

33/ 64

Manavgat

34/ 64

Alanya

35/ 64

Polatlı

36/ 64

Ereğli

37/ 64

Erdemli

38/ 64

Silifke

39/ 64

Kozan

40/ 64

Kadirli

41/ 64

Ceyhan

42/ 64

İskenderun

43/ 64

Arsuz

44/ 64

Reyhanlı

45/ 64

Elbistan

46/ 64

Kahta

47/ 64

Siverek

48/ 64

Midyat

49/ 64

Nusaybin

50/ 64

Cizre

51/ 64

Silopi

52/ 64

Yüksekova

53/ 64

Erciş

54/ 64

Doğubayazıt

55/ 64

Fatsa

56/ 64

Ünye

57/ 64

Erbaa

58/ 64

Bafra

59/ 64

Çarşamba

60/ 64

Akçakale

61/ 64

Tarsus

62/ 64

Ergani

63/ 64

Viranşehir

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Mustafakemalpaşa

#türkiye il haritası
#Türkiye
#il haritası
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