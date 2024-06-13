HARİTAYA YENİ İLLER EKLENİYOR: Türkiye il haritası sil baştan yenilenecek! 82 83 84 85 plaka...

Türkiye genelinde bazı ilçelerin nüfusu, mevcut illerden daha yüksek olsa da bu durum tek başına il olabilmek için yeterli değil. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, il olmaya aday ilçeler belirlendi. Bu ilçeler, ekonomik, sosyal ve demografik yapılarıyla öne çıkıyor. Peki, hangi ilçeler il olacak? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler...