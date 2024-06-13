HARİTAYA YENİ İLLER EKLENİYOR: Türkiye il haritası sil baştan yenilenecek! 82 83 84 85 plaka...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, il olma potansiyeli taşıyan ilçeler tek tek belirlendi. 82-83-84 plaka kodlarına talip olan bu ilçeler büyük merak konusu. Ancak, il olabilmek için belirlenen 8 önemli kriter bulunuyor. Bazı ilçeler ise nüfus yoğunluklarıyla dikkat çekiyor. Yaşadığınız yer de bu listede olabilir! Peki, hangi ilçeler il olmaya aday? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler...
Türkiye genelinde bazı ilçelerin nüfusu, mevcut illerden daha yüksek olsa da bu durum tek başına il olabilmek için yeterli değil. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, il olmaya aday ilçeler belirlendi. Bu ilçeler, ekonomik, sosyal ve demografik yapılarıyla öne çıkıyor. Peki, hangi ilçeler il olacak? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler...
İl olmak için 8 kriter
İlçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.
Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.
Çerkezköy
Lüleburgaz
Silivri
Çorlu
Büyükçekmece
Tuzla
Kapaklı
Gebze
Çayırova
Darıca
Ereğli
Bandırma
İnegöl
Edremit
Bergama
Soma
Aliağa
Akhisar
Salihli
Torbalı
Ödemiş
Nazilli
Alaşehir
Söke
Kuşadası
Milas
Bodrum
Fethiye
Serik
Manavgat
Alanya
Polatlı
Ereğli
Erdemli
Silifke
Kozan
Kadirli
Ceyhan
İskenderun
Arsuz
Reyhanlı
Elbistan
Kahta
Siverek
Midyat
Nusaybin
Cizre
Silopi
Yüksekova
Erciş
Doğubayazıt
Fatsa
Ünye
Erbaa
Bafra
Çarşamba
Akçakale
Tarsus
Ergani
Viranşehir
Mustafakemalpaşa