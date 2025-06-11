Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen, eğitim-öğretim yılının başlangıç ve bitiş dönemlerinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlen seminerlerin haziran ayında nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, Haziran ayı öğretmen seminerleri hangi tarihlerde, nasıl yapılacak? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte detaylar...

1 /3 Öğretmen seminer takvimi Haziran ayının gelmesiyle gündemdeki yerini koruyor. MEB tarafından düzenlenen seminerlerin Haziran ayında düzenlenmesi planlanıyordu. Peki ama Haziran ayı öğretmen seminerleri hangi gün, yüz yüze mi, online mı yapılacak?

2 /3 Haziran ayı öğretmen seminerleri hangi gün?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre; ikinci dönem 20 Haziran cuma günü sona eriyor. MEB'in yayımladığı takvimde öğretmenlerin mesleki gelişim seminerlerinin 23 Haziran 27 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Öğretmenler her gün yaklaşık 3 saatlik eğitim alacak ve bu süreçte yeni müfredat değişiklikleri, sınıf içi uygulamalar ve yenilikçi eğitim yöntemleri gibi konular ele alınacak.



