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Haziran ayı öğretmen seminerleri hangi tarihlerde, nasıl yapılacak? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Haziran ayı öğretmen seminerleri hangi tarihlerde, nasıl yapılacak? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak?

15:4211/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen, eğitim-öğretim yılının başlangıç ve bitiş dönemlerinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlen seminerlerin haziran ayında nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, Haziran ayı öğretmen seminerleri hangi tarihlerde, nasıl yapılacak? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte detaylar...

Öğretmen seminer takvimi Haziran ayının gelmesiyle gündemdeki yerini koruyor. MEB tarafından düzenlenen seminerlerin Haziran ayında düzenlenmesi planlanıyordu. Peki ama Haziran ayı öğretmen seminerleri hangi gün, yüz yüze mi, online mı yapılacak?

Haziran ayı öğretmen seminerleri hangi gün?


2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre; ikinci dönem 20 Haziran cuma günü sona eriyor.

MEB'in yayımladığı takvimde öğretmenlerin mesleki gelişim seminerlerinin 23 Haziran 27 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Öğretmenler her gün yaklaşık 3 saatlik eğitim alacak ve bu süreçte yeni müfredat değişiklikleri, sınıf içi uygulamalar ve yenilikçi eğitim yöntemleri gibi konular ele alınacak.



Öğretmen seminerleri yüz yüze mi olacak?


Henüz net bir açıklama yapılmasa da Haziran ayı öğretmen seminerlerinin yüz yüze olması bekleniyor. Geçtiğimiz Nisan 2025 ara tatil seminerlerinin çevrimiçi yapılsa da Bakan Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışmaları okul ortamında gerçekleştirmesini arzu ettiklerini ifade etmişti.

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