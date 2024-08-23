KPSS hemşirelik puan türü ve sıralaması merak kazandı. KPSS Lisans (Alan Bilgisi, ÖABT, GK-GY) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru ile erişime açıldı. Puanların netleşmesinin ardından, KPSS Hemşirelik atama puanları merak ediliyor. Hemşirelik için kaç puan gerekli, kaç puanla atanılır? Hemşireler hangi puan türü ile atanacak? İşte 2024 KPSS hemşirelik atama puanları...

1 / 5 KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren adaylar atama puanları ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, hemşireler ve ebeler hangi KPSS puanı ile atanıyor? İşte KPSS hemşirelik puan türü.

2 / 5 KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından hemşirelik atama puanları 2024 gündeme geldi. Atama puanlarıyla ilgili araştırmalar yapılırken "KPSS Hemşirelik atama puanları kaç oldu, hemşirelik puan türü nedir?" sorusuna yanıt aranıyor.

3 / 5 HEMŞİRELİK KPSS ATAMA PUANLARI

KPSS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel atama puanlarına bakarak hemşirelik tavan ve taban puanları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

KPSS HEPŞİRELİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ





4 / 5 KPSS HEMŞİRELİK PUAN TÜRÜ

KPSS hemşirelik alımı P3 puan türünden gerçekleştiriliyor.



