



Zeytinyağında tohum yağı skandalı

Tağşişli ürünlerin en dikkat çekenlerinden biri ise zeytinyağları oldu. İzmir, Aydın ve çevre illerdeki birçok üretici ve distribütörün ürünlerinde zeytinyağına kanola, pamuk yağı gibi tohum yağları karıştırıldığı ortaya çıktı.





İzmir Selçuk merkezli “SSC Grup”, Bayındır’daki “Hilal Hayvansal Ürünler”, Gaziemir’deki “Özdeğirmenciler Gıda” ve Efeler’deki “Zeynare Gıda” firmaları başta olmak üzere birçok markanın 5 litrelik teneke zeytinyağı ambalajlarında benzer tağşişler tespit edildi.





Aydın Köşk’te faaliyet gösteren “Nurettin Kemer – Ege Tadım” ve “Tuncay Eroğlu” adlı firmaların ürünlerinde hem tohum yağı hem de kalite açısından daha düşük sınıf zeytinyağı kullanıldığı Bakanlık tarafından duyuruldu.



