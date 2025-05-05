Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla, halk sağlığını tehdit eden ve tüketiciyi aldatmaya yönelik taklit ve tağşiş yapılan ürünleri bir kez daha ifşa etti. Bakanlık denetim ekiplerinin yaptığı laboratuvar analizleri sonucu, birçok markanın ürünlerinde sahtekârlık yapıldığı tespit edildi. Listede özellikle bal ve zeytinyağı kategorilerinde yoğunluk göze çarptı. İşte 5 Mayıs 2025 tarihli hileli ürünler listesi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenli olarak yaptığı denetimler ile hileli ürünleri paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık, halkın sağlığını tehlikeye sokacak teklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünlerin güncel listesini duyurdu. 35 yeni hileli ürünün paylaşıldığı listede bal ve zeytinyağı öne çıkıyor.
Süzme çiçek balı adı altında piyasaya sunulan bazı ürünlerde bala şeker şurubu karıştırıldığı belirlenirken, naturel sızma zeytinyağı olarak satılan bazı ürünlerde ise tohum yağı ve düşük kaliteli yağların kullanıldığı ortaya çıktı.
Balda Sahtekârlık
Ankara Akyurt merkezli Vahit Yıldız Balsu adlı firmaya ait çok sayıda bal markasında tağşiş tespit edildi. “Haskaymak”, “Erzincan Birlik Bal”, “Pervari Sepeti”, “Köseoğlu Bal”, “Arıcızade”, “Abalı” ve “Vitamel” gibi çeşitli markalar altında satılan süzme çiçek ballarının içeriklerinde, bala yabancı şeker katkıları yapıldığı belirlendi.
Benzer şekilde Aydın Köşk’te faaliyet gösteren Öztürk Gıda isimli firmaya ait çiçek balı ürünlerinde de aynı tür hileye rastlandı.
Zeytinyağında tohum yağı skandalı
Tağşişli ürünlerin en dikkat çekenlerinden biri ise zeytinyağları oldu. İzmir, Aydın ve çevre illerdeki birçok üretici ve distribütörün ürünlerinde zeytinyağına kanola, pamuk yağı gibi tohum yağları karıştırıldığı ortaya çıktı.
İzmir Selçuk merkezli “SSC Grup”, Bayındır’daki “Hilal Hayvansal Ürünler”, Gaziemir’deki “Özdeğirmenciler Gıda” ve Efeler’deki “Zeynare Gıda” firmaları başta olmak üzere birçok markanın 5 litrelik teneke zeytinyağı ambalajlarında benzer tağşişler tespit edildi.
Aydın Köşk’te faaliyet gösteren “Nurettin Kemer – Ege Tadım” ve “Tuncay Eroğlu” adlı firmaların ürünlerinde hem tohum yağı hem de kalite açısından daha düşük sınıf zeytinyağı kullanıldığı Bakanlık tarafından duyuruldu.
Arıcılık Ürünleri (Bal)
Firma: Vahit Yıldız Balsu – Vahit Yıldız
Yer: Akyurt, Ankara
Taklit veya tağşiş yapılan ürünler:
Haskaymak Petekli Akasya Çiçek Balı
Erzincan Birlik Bal Süzme Çiçek Balı (2 parti)
Pervari Sepeti Süzme Çiçek Balı
Pervari Süzme Çiçek Balı (720g, 225g ve standart ambalaj)
Köseoğlu Bal Süzme Çiçek Balı (850g, 850g+225g)
Arıcızade Süzme Çiçek Balı
Abalı Süzme Çiçek Balı (standart, 850g - 2 parti)
Vitamel Süzme Çiçek Balı
Vitamel Petekli Akasya Çiçek Balı
Beyşehir Yöresel Ürünler Süzme Çiçek Balı (850g, 1000g)
Tespit: Bu ürünlerde taklit veya tağşiş, yani bala şeker şurubu gibi maddeler karıştırıldığı belirlenmiştir.
Firma: Öztürk Gıda – Büşra Öztürk
Yer: Köşk, Aydın
Taklit veya tağşiş yapılan ürünler:
Çiçek Balı (1 kg ve 2 kg ambalajlı)
Tespit: Taklit veya tağşiş tespiti yapılmıştır.
Bitkisel Yağlar (Zeytinyağı)
Firma: Sezgin Çetin – VKB Tarım Ürünleri
Yer: Köşk, Aydın
Ürün: Vakıfbirlik Köykoop Gurme Taş Baskı Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı (5 L)
Tespit: Zeytinyağına tohum yağı karıştırılması tespit edilmiştir.
Firma: Hilal Hayvansal Ürünler Yem Süt ve Süt Ürünleri Toptan Ticareti Ltd. Şti.
Yer: Bayındır, İzmir
Ürünler:
Ayvalık Gömeç Naturel Sızma Zeytinyağı – 5 L
Efes Şirince Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı – 5 L
Gerçek Gemlik Zeytinyağı Soğuk Sıkım – 5 L
Tespit: Tohum yağları karıştırıldığı belirlenmiştir.
Firma: SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti.
Yer: Selçuk, İzmir
Ürün: Egelim Sızma Zeytinyağı – 5 L
Tespit: Tohum yağı karıştırıldığı tespit edilmiştir.
Firma: Özdeğirmenciler Gıda Tarım Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Yer: Gaziemir, İzmir
Ürünler:
Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı – 5 L ve 18 L
Tespit: Tohum yağı karıştırıldığı belirlenmiştir.
Firma: Zeynare Gıda Tarım İnşaat Petrol Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Yer: Efeler, Aydın
Ürün: Zeynare Naturel Sızma Zeytinyağı – 5 L
Tespit: Tohum yağı karıştırılmıştır.
Firma: Pazarcı – Hakan Beyazkuş
Yer: Dikili, İzmir
Ürün: Naturel Sızma Zeytinyağı – 5 L
Tespit: Tohum yağı karıştırılmıştır.
Firma: Sonkoz Yağ Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Yer: Efeler, Aydın
Ürünler:
Yeşil Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı – 1 L, 2 L, 5 L
Tespit: Tohum yağı karıştırılması tespit edilmiştir.
Firma: Nurettin Kemer – Ege Tadım
Yer: Köşk, Aydın
Ürünler:
Naturel Sızma Taş Baskı Zeytinyağı – 5 L
Naturel Sızma Soğuk Sıkım Zeytinyağı – 5 L
Tespit: Tohum yağı karıştırılmıştır.
Firma: Tuncay Eroğlu
Yer: Köşk, Aydın
Ürün: Lüx Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı – 5 L
Tespit: Hem tohum yağı, hem de daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı belirlenmiştir.