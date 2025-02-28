IBAN ve EFT işlemlerinde yeni güvenlik önlemi: 1 Mart'ta zorunlu oluyor

IBAN VE EFT İŞLEMLERİNDE EK BİR SMS DOĞRULAMASI İSTENECEK





Para transferlerinde artık ek bir SMS onayı gerekecek. Yeni siteme göre, tanımlı telefonla yapılsa bile, SMS onayı istenecek. Bazı bankalar, 1 Mart itibarıyla çift aşamalı doğrulama sistemini devreye sokacak.





IBAN ve EFT işlemlerinde, tanımlı telefonlar üzerinden para transferi gerçekleştiriliyordu. Bu sistemin bir dizi dolandırıcılık işlemine neden olduğunun belirlenmesi üzerine, artık çift doğulamalı sistem kullanılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte:





- Para transferleri artık ek bir SMS onayı gerektirecek.





- Tanımlı telefonlardan bile giriş yapılsa, Havale ve EFT için ekstra doğrulama yapılacak.





- Üçüncü bir cihazdan hesaba erişim sağlansa dahi para transferi engellenecek



