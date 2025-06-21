İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak 2025? MEB ilkokul 1. sınıf kayıtları nereden ve nasıl yapılır?

İlkokul 1. sınıf kayıtları, temmuz ayının gelmesiyle beraber öne çıkan konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre bu sene 1. sınıflar için okullar 2 Eylül 2024 tarihinde açılacak. Yeni eğitim öğretim takvimi netleşirken, veliler de 'Çocuğum hangi okula başlayacak?' sorusunun yanıtına odaklandı. Okul kayıt işlemlerini tamamlayacak olan vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesi üzerinden e okul kayıt sorgulama sayfasından bilgi edinebilecekler. Peki, 2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?
İlkokul kayıtları için velilerin hazırlıkları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 Yılı Eğitim/Öğretim Takvimi'ne göre, okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasından önce ise ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Peki İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? MEB 2024-2025 ilkokul kayıt tarihleri
İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Öğrenci velilerinin, kayıt işlemleri için 22 Temmuz 2024 Pazartesi gününden başlayarak 22 Ağustos 2024 Perşembe gününe kadar, saat 10.00-15.00 arasında okul idaresine başvurmaları gerekmektedir.
İLKOKULA YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?
2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınıyor.
İlkokul 1. sınıf öğrenci kayıtları ayrıca öğrenci velisi tarafından okul idaresine başvurularak da yapılabilecek.
Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden de yapılabiliyor.
Veliler, "e-okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Buna göre veliler, e-okul üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
Kayıt sürecinde, velilerin dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta bulunuyor:
Kayıt tarihlerini yakından takip etmek.
E-okul sistemine giriş yaparak gerekli bilgileri güncellemek.
Uyum haftası için gerekli hazırlıkları yapmak.
Mernis adres bilgilerinin doğru ve güncel olduğundan emin olmak.
2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlık sürecinde, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtları için belirlenen takvim ve uyum haftası detayları, ailelerin çocuklarının eğitim hayatına sorunsuz bir başlangıç yapmasına yardımcı olacak. Veliler, belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlayarak, çocuklarının yeni eğitim yılına en iyi şekilde başlamalarını sağlayabilirler. Eğitim dünyasında önemli bir yer tutan bu süreç, çocukların geleceğine yapılacak en değerli yatırımlardan biridir.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
SINIF LİSTELERİ VE UYUM EĞİTİMİ TARİHLERİ
Sınıf listeleri, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ağustos ayının son haftasında oluşturulacaktır. Veliler, çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresi ile 30 Ağustos 2024 Cuma gününden itibaren öğrenebilirler. Ayrıca, 2 Eylül 2024 Pazartesi günü sınıf listeleri okul kapılarına asılacaktır.
İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimi 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Birinci dönem ise 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecektir.