İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak 2025? MEB ilkokul 1. sınıf kayıtları nereden ve nasıl yapılır?

İLKOKULA YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?





2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınıyor.

İlkokul 1. sınıf öğrenci kayıtları ayrıca öğrenci velisi tarafından okul idaresine başvurularak da yapılabilecek.

Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden de yapılabiliyor.

Veliler, "e-okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Buna göre veliler, e-okul üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.











