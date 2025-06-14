İOKBS BURS ÖDEME TARİHİ: İOKBS ilk burs ödemesi ne zaman, hesaplara yattı mı?

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları 30 Mayıs’ta açıklandı. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar birçok öğrencinin burs hakkı kazandığı sınav sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı burs ödemelerine çevrildi. Başarılı olan öğrencilere 12 ay boyunca kesintisiz olarak ödenecek bursların, yaz döneminde hangi tarihte hesaplara yatacağı merak konusu oldu. MEB tarafından resmi ödeme takvimi açıklanmasa da önceki yıllara göre bursların temmuz ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.
27 Nisan’da yapılan bursluluk sınavının ardından sonuçlar 30 Mayıs’ta ilan edildi. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ve velileri şimdi ilk ödemenin yapılacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen burslar her ay düzenli olarak yatırılıyor. Ancak bursun sisteme tanımlanması sonrası ilk ödemenin ne zaman hesaplara geçeceği henüz netleşmiş değil. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ilk ödemenin temmuz ayında yapılması öngörülüyor.
BURSLAR YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS burslarının ödeme tarihi duyuruldu. Buna göre, burs ödemeleri her ayın 25'inde PTT'den tahsil edilebiliyor. Burs paraları imza karşılığı, direkt ve sadece hak sahibine yapılıyor.
Paralar her ayın 25'inde ön yüklemeli olaran banka kartına aktarılıyor ve öğrenciler de 25'inden sonra burslarını çekebiliyor.
İLK DEFA BURS ALACAKLARIN BURS ÖDEMESİ
İlk defa burs almaya hak kazanan öğrenciler, Ekim ayı içerisinde en yakın PTT şubesine velisi ile giderek kimlik karşılığında PTT Kart alabilecek. Ardından okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödeme yapılır.