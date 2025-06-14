İOKBS BURS ÖDEME TARİHİ: İOKBS ilk burs ödemesi ne zaman, hesaplara yattı mı?

27 Nisan’da yapılan bursluluk sınavının ardından sonuçlar 30 Mayıs’ta ilan edildi. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ve velileri şimdi ilk ödemenin yapılacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen burslar her ay düzenli olarak yatırılıyor. Ancak bursun sisteme tanımlanması sonrası ilk ödemenin ne zaman hesaplara geçeceği henüz netleşmiş değil. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ilk ödemenin temmuz ayında yapılması öngörülüyor.