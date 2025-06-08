Apple'ın iOS 19 güncellemesi, her yıl olduğu gibi yeni iPhone serisiyle birlikte Eylül ayında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. iOS 19'un mobil işletim sistemine ciddi yenilikler getirmesi bekleniyor. Yeni güncelleme ile iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max artık güncellenmeyecek. Peki iOS 19 güncellemesini alacak Phone modelleri hangileri? İşte öne çıkan iOS 19 özellikleri:
iOS 19, Apple'ın yapay zeka yeteneklerini artıracağı, arayüzde önemli değişiklikler yapacağı ve kullanıcı deneyimini iyileştireceği büyük bir güncelleme olacak gibi görünüyor. Apple'ın iOS 19 güncellemesi, her yıl olduğu gibi yeni iPhone serisiyle birlikte Eylül ayında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Ancak, ilk önizleme ve geliştirici betası 9 Haziran 2025'teki WWDC (Worldwide Developers Conference) etkinliğinde duyurulacak. Public beta sürümü ise Temmuz 2025'te kullanıma sunulacak. Apple'ın güncellemeyle birlikte gelme ihtimali olan özellikleri ortaya çıktı.
iOS 19 güncellemesi almayacak iPhone modelleri hangileri?
Bu güncelleme ile iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max artık güncellenmeyecek. 7 yıl sonunda artık bu iPhone'lara destek tamamen kesilmiş oldu.
iOS 19 alacak iPhone modeller listesi
iOS 19'u alacak en eski iPhone modeli ikinci nesil iPhone SE modeli olacak. iPhone 11'ler halen güncelleme alabiliyor. İşte iOS 19 alacak iPhone modellerinin tamamı:
iPhone SE (2’inci nesil)
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone SE (3’üncü nesil)
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 16
iPhone 16e
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max