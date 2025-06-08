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iOS 19 güncellemesi ne zaman gelecek? Güncelleme alacak ve almayacak modeller belli oldu: Apple o telefonların fişini çekiyor

iOS 19 güncellemesi ne zaman gelecek? Güncelleme alacak ve almayacak modeller belli oldu: Apple o telefonların fişini çekiyor

15:528/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
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<p>iOS 19 güncellemesi alacak telefonlar iPhone modelleri</p>
iOS 19 güncellemesi alacak telefonlar iPhone modelleri

Apple'ın iOS 19 güncellemesi, her yıl olduğu gibi yeni iPhone serisiyle birlikte Eylül ayında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. iOS 19'un mobil işletim sistemine ciddi yenilikler getirmesi bekleniyor. Yeni güncelleme ile iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max artık güncellenmeyecek. Peki iOS 19 güncellemesini alacak Phone modelleri hangileri? İşte öne çıkan iOS 19 özellikleri:

iOS 19, Apple'ın yapay zeka yeteneklerini artıracağı, arayüzde önemli değişiklikler yapacağı ve kullanıcı deneyimini iyileştireceği büyük bir güncelleme olacak gibi görünüyor. Apple'ın iOS 19 güncellemesi, her yıl olduğu gibi yeni iPhone serisiyle birlikte Eylül ayında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Ancak, ilk önizleme ve geliştirici betası 9 Haziran 2025'teki WWDC (Worldwide Developers Conference) etkinliğinde duyurulacak. Public beta sürümü ise Temmuz 2025'te kullanıma sunulacak. Apple'ın güncellemeyle birlikte gelme ihtimali olan özellikleri ortaya çıktı.

iOS 19 güncellemesi almayacak iPhone modelleri hangileri?

Bu güncelleme ile iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max artık güncellenmeyecek. 7 yıl sonunda artık bu iPhone'lara destek tamamen kesilmiş oldu.

iOS 19 alacak iPhone modeller listesi

iOS 19'u alacak en eski iPhone modeli ikinci nesil iPhone SE modeli olacak. iPhone 11'ler halen güncelleme alabiliyor. İşte iOS 19 alacak iPhone modellerinin tamamı:

iPhone SE (2’inci nesil)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone SE (3’üncü nesil)

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

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