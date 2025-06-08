iOS 19, Apple'ın yapay zeka yeteneklerini artıracağı, arayüzde önemli değişiklikler yapacağı ve kullanıcı deneyimini iyileştireceği büyük bir güncelleme olacak gibi görünüyor. Apple'ın iOS 19 güncellemesi, her yıl olduğu gibi yeni iPhone serisiyle birlikte Eylül ayında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Ancak, ilk önizleme ve geliştirici betası 9 Haziran 2025'teki WWDC (Worldwide Developers Conference) etkinliğinde duyurulacak. Public beta sürümü ise Temmuz 2025'te kullanıma sunulacak. Apple'ın güncellemeyle birlikte gelme ihtimali olan özellikleri ortaya çıktı.