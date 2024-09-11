Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Millî Eğitim Bakanlığı ortaklaşa gerçekleştirilen İşgücü Uyum Programı (İUP) çerçevesinde Giresun genelinde toplam 640 kişilik kontenjan için noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. Çekimi yapılan kura neticesinde İşgücü Uyum Programı kurasında ismi çıkanlar belirlendi. İUP kura hak sahipleri okullarda görev yapacak.

İUP kura sonucunu öğrenmek için bağlı bulunduğunuz il - ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet adreslerini inceleyin. İşte Giresun İşgücü Uyum Programı kura sonucu isim listesi.