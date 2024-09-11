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Giresun İşgücü Uyum Programı (İŞKUR İUP) kura çekiliş sonuçları açıklandı

09:50 - 11/09/2024 الأربعاء
Güncelleme: 10:00 - 11/09/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
<p>İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları isim listesi</p>
İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları isim listesi

İŞKUR ve MEB iş birliğiyle gerçekleştirilen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında Giresun geneline işe alınacak olan 640 kişi, kura çekimi sonucu belirlendi. Kura sonucunu öğrenmek için bağlı bulunduğunuz il - ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet adreslerini inceleyin. İşte İŞKUR Giresun İUP kura sonuçları isim listesi.

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Millî Eğitim Bakanlığı ortaklaşa gerçekleştirilen İşgücü Uyum Programı (İUP) çerçevesinde Giresun genelinde toplam 640 kişilik kontenjan için noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. Çekimi yapılan kura neticesinde İşgücü Uyum Programı kurasında ismi çıkanlar belirlendi. İUP kura hak sahipleri okullarda görev yapacak.

İUP kura sonucunu öğrenmek için bağlı bulunduğunuz il - ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet adreslerini inceleyin. İşte Giresun İşgücü Uyum Programı kura sonucu isim listesi.

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#İŞKUR
#İşgücü Uyum Programı
#İUP kura sonuçları
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