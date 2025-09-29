İŞKUR Sağlık Bakanlığı üzerinden personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecine ilişkin Bakan Memişoğlu’ndan açıklama geldi. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı mı alımlar ne zaman? Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı hangi kadro ve branşta olacak? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığı, İŞKUR üzerinden yeni personel alımı sürecini duyurdu. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 15 bin 247 sözleşmeli personel ile 2 bin 753 sürekli işçi alınacağını açıkladı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, alım sürecinin detaylarını paylaştı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?
Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.
Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."
Adaylar başvurularını, 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylara Resmi Gazete'de yer alan ilandan ulaşılabiliyor.
Sağlık Bakanlığı İŞKUR İşçi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Başvurular, elektronik ortamda ve İŞKUR e-Şube üzerinden yapıldı. İşte genel adımlar (gelecek alımlar için referans):
İŞKUR e-Şube'ye Giriş Yapın: Resmi siteye gidin: https://esube.iskur.gov.tr. Eğer üye değilseniz, T.C. kimlik numaranız ve cep telefonunuzla hızlı kayıt oluşturun.
Kullanıcı Girişi: "Giriş Yap" butonuna tıklayın ve e-Devlet şifrenizle (veya mobil imza/PIN) giriş yapın.
Açık İş İlanlarını Arayın: "Açık İş İlanları" bölümünden "Sağlık Bakanlığı" filtreleyerek ilanları listeleyin. İlgili ilanı seçin.
Başvuru Formunu Doldurun: Formda kişisel bilgileriniz, adresiniz (ADNKS kayıtlı olmalı) ve tercih ettiğiniz pozisyonu girin. Başvuru onaylandıktan sonra referans numaranızı not alın.
Alternatif Yöntem: Eğer online erişim sorunu yaşarsanız, ALO 170 İŞKUR Çağrı Merkezi'ni arayarak sözlü başvuru yapabilirsiniz.
