2025 yılıyla birlikte birçok sektörde zamların duyurulmasının ardından, İstanbul’da da berber fiyatlarında artış yaşandı. İstanbul genelinde berber ücretleri %35-40 oranında zamlanırken, yeni tarifeler dikkat çekiyor. Erkek tıraşı, sakal kesimi ve diğer hizmetlerin fiyatlarında gözle görülür bir artış gerçekleşti.