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İstanbul'da berber fiyatları ne kadar? Saç sakal tıraşında yeni tarife cep yakacak

İstanbul'da berber fiyatları ne kadar? Saç sakal tıraşında yeni tarife cep yakacak

10:4321/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
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<p>İstanbul berber fiyatları 2025 saç sakal tıraş ücretleri</p>
İstanbul berber fiyatları 2025 saç sakal tıraş ücretleri

İstanbul Berberler Odası da artan maliyetler nedeniyle berber tarifesini güncelledi. İstanbul'da berber ücretleri yüzde 35-40 oranında arttı. Peki saç sakal tıraşı ne kadar? İşte yeni tarifeye göre İstanbul berber fiyatları.

2025 yılıyla birlikte birçok sektörde zamların duyurulmasının ardından, İstanbul’da da berber fiyatlarında artış yaşandı. İstanbul genelinde berber ücretleri %35-40 oranında zamlanırken, yeni tarifeler dikkat çekiyor. Erkek tıraşı, sakal kesimi ve diğer hizmetlerin fiyatlarında gözle görülür bir artış gerçekleşti.

Berber ücretleri saç ve sakal traşı fiyatı ne kadar?

Berberler için belirlenen yeni fiyatlar, hizmet sınıfına göre farklılık gösteriyor. Yeni tarifeler şu şekilde:

Sakal tıraşı: 200 TL

Saç kesimi: 350 TL

Saç-sakal-yıkama-fön: 500 TL

Çocuk tıraşı: 300 TL

Yanak-kulak-kaş alma: 200 TL

Damat tıraşı: 3.000 TL

Favori ense düzeltme: 200 TL

Saç boyama: 750 TL

C sınıfı berber ücretleri saç ve sakal tıraşı fiyatı

Sakal tıraşı: 130 TL

Saç kesimi: 200 TL

Saç-sakal-yıkama-fön: 300 TL


Çocuk tıraşı: 150 TL

Damat tıraşı: 1.500 TL

Favori ense düzeltme: 100 TL

Saç boyama: 500 TL

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