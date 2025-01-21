İstanbul Berberler Odası da artan maliyetler nedeniyle berber tarifesini güncelledi. İstanbul'da berber ücretleri yüzde 35-40 oranında arttı. Peki saç sakal tıraşı ne kadar? İşte yeni tarifeye göre İstanbul berber fiyatları.
2025 yılıyla birlikte birçok sektörde zamların duyurulmasının ardından, İstanbul’da da berber fiyatlarında artış yaşandı. İstanbul genelinde berber ücretleri %35-40 oranında zamlanırken, yeni tarifeler dikkat çekiyor. Erkek tıraşı, sakal kesimi ve diğer hizmetlerin fiyatlarında gözle görülür bir artış gerçekleşti.
Berber ücretleri saç ve sakal traşı fiyatı ne kadar?
Berberler için belirlenen yeni fiyatlar, hizmet sınıfına göre farklılık gösteriyor. Yeni tarifeler şu şekilde:
Sakal tıraşı: 200 TL
Saç kesimi: 350 TL
Saç-sakal-yıkama-fön: 500 TL
Çocuk tıraşı: 300 TL
Yanak-kulak-kaş alma: 200 TL
Damat tıraşı: 3.000 TL
Favori ense düzeltme: 200 TL
Saç boyama: 750 TL
C sınıfı berber ücretleri saç ve sakal tıraşı fiyatı
Sakal tıraşı: 130 TL
Saç kesimi: 200 TL
Saç-sakal-yıkama-fön: 300 TL
Çocuk tıraşı: 150 TL
Damat tıraşı: 1.500 TL
Favori ense düzeltme: 100 TL
Saç boyama: 500 TL