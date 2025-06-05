Kahramanmaraş bayram namazı saati 2025 belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 il için duyurduğu bayram namazı vakitleri arasında Balıkesir'in 2025 Kurban Bayramı namaz saati de yerini aldı. Buna göre, Kahramanmaraş'ta yaşayan vatandaşlar, 6 Haziran 2025 Cuma günü bayram namazını 05:44’te eda edecekler. Kahramanmaraş il merkezi ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar, Diyanet bayram namazı saatlerine göre hazırlıklarını yaparak camilerdeki yerlerini alacak ve bayramın ilk ibadetini cemaatle birlikte gerçekleştirecekler. Peki Kahramanmaraş’ta bayram namazı saat kaçta? İşte, Kahramanmaraş Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık, Türkoğlu bayram namazı saati 2025…
2025 Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma sabahı, Kahramanmaraş ve tüm ilçelerinde bayram namazı coşkusu yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı namazı 05:44’te kılınacak. Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık, Türkoğlu gibi Kahramanmaraş’ın tüm ilçelerinde yaşayan vatandaşlar da Diyanet bayram namazı saatine göre hareket ederek camilerde saf tutacaklar. Yılda iki kez kılınan bayram namazı öncesi camilerde oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulunduran vatandaşların, ibadetlerini eda etmek için erkenden hazırlıklarını tamamlamaları ve camiye gitmeleri tavsiye edilir. Peki Kahramanmaraş’ta bayram namazı saat kaçta? İşte, Kahramanmaraş bayram namazı saati 2025.
KAHRAMANMARAŞ’TA KURBAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği 2025 yılı Kurban Bayramı namaz vakitlerine göre Kahramanmaraş’ta bayram namazı 05:44’te kılınacak.
Kahramanmaraş ilçeleri Kurban Bayramı namaz saati
Bayram Namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazına nasıl niyet edilir?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Kurban Bayramı namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Kurban Bayramı namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
Teşrik Tekbirleri nedir, nasıl okunur?
Arapçası:
اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ
Okunuşu:
“Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd”
Anlamı:
“Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”
Bayram namazını kılmanın hükmü nedir?
Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı’nda diğeri Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.
Bayram namazı kimlere vaciptir?
Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.
Bayram namazının diğer namazlardan farkı nedir?
Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, her rekâtında üçer fazla tekbir olmasıdır.
Bu ilâve tekbirler vâcip olup birinci rekâtta kıraatten önce, ikinci rekatta kıraatten sonra alınır.
Hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.
Cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir.
Bayram namazını kaçıran kimse ne yapmalıdır?
Hanefî mezhebine göre bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.
Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmez. Bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.