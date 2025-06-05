2025 Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma sabahı, Kahramanmaraş ve tüm ilçelerinde bayram namazı coşkusu yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı namazı 05:44’te kılınacak. Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık, Türkoğlu gibi Kahramanmaraş’ın tüm ilçelerinde yaşayan vatandaşlar da Diyanet bayram namazı saatine göre hareket ederek camilerde saf tutacaklar. Yılda iki kez kılınan bayram namazı öncesi camilerde oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulunduran vatandaşların, ibadetlerini eda etmek için erkenden hazırlıklarını tamamlamaları ve camiye gitmeleri tavsiye edilir. Peki Kahramanmaraş’ta bayram namazı saat kaçta? İşte, Kahramanmaraş bayram namazı saati 2025.