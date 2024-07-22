Kamala Harris ABD'nin yeni başkanı mı olacak? sorusu merak edilirken, ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekildi. Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından Demokratların adayı Kamala Harris’in hayatı merek konusu oldu. ABD Başkanlığı için Demokratlar tarafından aday gösterilmesi ve seçimi kazanması halinde Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın başkanı olacak. Harris, Amerika Birleşik Devletleri'nin 49. Başkan Yardımcısıdır ve bu görevi Ocak 2021'den beri devam ettirmektedir. Peki ABD başkan adayı Kamala Harris kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Kamala Harris’in özgeçmişi.

1 / 7 Kamala Harris ismi, ABD Başkanı Biden’ın Trump karşısında seçim yarışından çekilmesi sonrası merak edilir oldu. Seçim yarışından çekilen Joe Biden, aday olarak Kamala Harris'i desteklediğini duyurdu. Harris, Başkan'ın onayı ve desteğini almış olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim." ifadelerine yer verdi. ABD Başkanlığı için Demokratlar tarafından aday gösterilmesi ve seçimi kazanması halinde Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın başkanı olacak. Peki ABD başkan adayı Kamala Harris kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Kamala Harris’in özgeçmişi.

2 / 7 Kamala Harris kimdir, nereli, kaç yaşında? Kamala Devi Harris, 20 Ekim 1964'te Oakland, California'da doğdu. Harris, anne tarafından Hindistan, baba tarafından ise Jamaika asıllıdır. Annesi Shyamala Gopalan, Hindistan'dan ABD'ye göç etmiş bir kanser araştırmacısı ve sivil haklar aktivistiydi. Babası Donald Harris ise Jamaika'dan göç etmiş bir ekonomisttir.

3 / 7 Kamala Harris’in kariyeri Kamala Harris, Howard Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve ekonomiyi okuduktan sonra California Üniversitesi, Hastings College of the Law'da hukuk eğitimi aldı. 1990 yılında Alameda İlçe Bölge Savcılığı'nda savcı olarak kariyerine başladı.

4 / 7 Daha sonra San Francisco Bölge Savcılığı'nda çalıştı ve 2004'te San Francisco Bölge Savcısı oldu. 2010 yılında California State Adalet Bakanı (Başsavcı) seçildi ve 2017'ye kadar bu görevi üstlendi.

5 / 7 Harris, 1989 yılında Kaliforniya Üniversitesi Hastings Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördükten sonra avukat oldu. 1990'da Alameda Bölge Savcısı ofisinde çalıştı. Harris 1998 yılında San Francisco'daki Bölge Savcılığı ofisinde çalışmak üzere ayrıldı.

6 / 7 Harris 2003 yılında San Francisco Bölge Savcısı oldu. Kaliforniya senatörü olduğu 2017 yılına kadar Kaliforniya Başsavcısı olarak çalıştı. 2017-2021 yılları arasında Kaliforniya'dan Birleşik Devletler Senatörü olarak görev yapmıştır.