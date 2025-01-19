Kamuda araç satışı ihale tarihleri ne zaman?

Satışa konu araçlar, ilgili kurumlarınca muhafaza edilecek ve katılımcılara gösterilecek. Araçlar, ihaleyi kazanan kişilere bizzat teslim edilecek. ÖİB'ye şu ana kadar çeşitli kamu kurumlarından yaklaşık 1200 aracın satış talebi iletildi. İlk aşamada 11 araç için son teklif tarihi olarak 20 Ocak Pazartesi günü olarak belirlendi. Bundan sonraki süreçte haftalık 80 ila 100 taşıt ihalesi yapılması planlanıyor. ÖİB, ikincil el olarak satılacak kamu taşıtlarına yüksek talep bekliyor.