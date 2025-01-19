Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), kamudaki tasarruf tedbirleri çerçevesinde 1200 kamu aracının satışına başladı. ÖİB, ikincil el olarak satılacak kamu taşıtlarına yüksek talep bekliyor. İhalede yer alan 21 araç da açıklandı. Satışta olan araç modeli ve fiyatları merak ediyor. Peki Kamuda araç satışı için nasıl başvurulur? Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? İşte E-İhale giriş ekranı..
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında kamudaki ihtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), kamu kurumları adına taşıt ve iş makinelerinin satış işlemleriyle yetkilendirilirken, kurum da bu yöndeki çalışmalarını tamamladı. ÖİB, kamudaki tasarruf tedbirleri çerçevesinde 1200 kamu aracının satışına başladı. Peki, Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir? İşte E-İhale giriş ekranı.
Kamu araçları satış nereden yapılacak?
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), tasarruf tedbirleri kapsamında 1200 kamu aracının satışına başlarken, ihaleler Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
Kamuda araç satışı ihale tarihleri ne zaman?
Satışa konu araçlar, ilgili kurumlarınca muhafaza edilecek ve katılımcılara gösterilecek. Araçlar, ihaleyi kazanan kişilere bizzat teslim edilecek. ÖİB'ye şu ana kadar çeşitli kamu kurumlarından yaklaşık 1200 aracın satış talebi iletildi. İlk aşamada 11 araç için son teklif tarihi olarak 20 Ocak Pazartesi günü olarak belirlendi. Bundan sonraki süreçte haftalık 80 ila 100 taşıt ihalesi yapılması planlanıyor. ÖİB, ikincil el olarak satılacak kamu taşıtlarına yüksek talep bekliyor.
Kamu araçları satış ihalesine nasıl girilir?
Satış süreci için Ticaret Bakanlığıyla işbirliği yapıldı. Bakanlığın gümrükte kalan araçların satışını yaptığı "www.eihale.gov.tr" internet sitesi üzerinden ÖİB de açık artırma yöntemiyle söz konusu ihaleleri gerçekleştirecek. Bu sayede ihalelerin elektronik ortamda hızlı şekilde yapılması amaçlanıyor.
Kamu araçları satışında yer alan araç listesi
İlk aşamada 11 araç için son teklif tarihi olarak 20 Ocak Pazartesi günü olarak belirlendi. Bundan sonraki süreçte haftalık 80 ila 100 taşıt ihalesi yapılması planlanıyor. ÖİB, ikincil el olarak satılacak kamu taşıtlarına yüksek talep bekliyor. İşte şuan ihalede yer alan 21 araç;
Gerçek ve tüzel kişilerin satışa çıkarılan araçları alabilmek için "www.eihale.gov.tr" sitesine üye olması, düzenli olarak ilanları takip etmesi ve nakit teminat yatırdıktan sonra ihaleye katılması önem taşıyor. Verilen en yüksek teklif sonrası ihaleler sonuçlanacak. İhale sonucu satın alınan aracın ilgili kamu kurumundan teslim alınması ve kişilerin kendisi adına tescil ettirmesi gerekiyor.