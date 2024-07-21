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Karatay Üniversitesi (KTO) Ücretleri 2024: Güncel Bilgiler ve Burslu Fiyatları

17:40 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 17:40 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
<p>Karatay Üniversitesi ücretleri 2024-2025 ne kadar?</p>
Karatay Üniversitesi ücretleri 2024-2025 ne kadar?

Karatay Üniversitesi öğrencilerine sunduğu kaliteli eğitim ve modern kampüsüyle dikkat çekmektedir. Ancak üniversiteye kayıt olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de ücretlerdir. Bu yazımızda Karatay Üniversitesi ücretleri, burs imkanları ve güncel bilgiler hakkında detaylı bir inceleme yapacağız. Peki Karatay Üniversitesi ücretlei 2024-2025 ne kadar? İşte Karatay Üniversitesi burslu burssuz fiyatları.

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Karatay Üniversitesi ücretleri, öğrencinin kayıt olduğu bölüm, program, yıl ve seçtiği yabancı dil hazırlık programı gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Ücretler genellikle dönemlik olarak belirlenir ve Türk Lirası üzerinden ödenir. Yıllık programlara (Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hazırlık Sınıfı) kayıt yaptıran öğrenciler öğrenim ücretinin tamamını, dönemlik programlara kayıt yaptıranlar ise öğrenim ücretinin yarısını güz yarıyılı başında, diğer yarısını ise bahar yarıyılı başında öderler. Öğrenim ücretinin tamamının eğitim öğretim yılı başında nakit ödenmesi halinde %10, öğrenim ücretinin tamamının kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde ise %6 indirim uygulanır. Peki KTO Karatay Üniversitesi ücretleri ne kadar?

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