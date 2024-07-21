Karatay Üniversitesi ücretleri, öğrencinin kayıt olduğu bölüm, program, yıl ve seçtiği yabancı dil hazırlık programı gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Ücretler genellikle dönemlik olarak belirlenir ve Türk Lirası üzerinden ödenir. Yıllık programlara (Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hazırlık Sınıfı) kayıt yaptıran öğrenciler öğrenim ücretinin tamamını, dönemlik programlara kayıt yaptıranlar ise öğrenim ücretinin yarısını güz yarıyılı başında, diğer yarısını ise bahar yarıyılı başında öderler. Öğrenim ücretinin tamamının eğitim öğretim yılı başında nakit ödenmesi halinde %10, öğrenim ücretinin tamamının kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde ise %6 indirim uygulanır. Peki KTO Karatay Üniversitesi ücretleri ne kadar?