2025-Kaymakamlık (İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı) 23 Şubat 2025 günü yapılacak. Sınav başvuruları, 10-16 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı şartları neler? Kaymakamlık sınavı hangi illerde yapılacak, sınav konuları neler, sınavda ne sorulacak?
Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanan Kaymakam adaylığı sınav ilanına göre, İçişleri Bakanlığınca, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 65 kaymakam adayı alınacak.
2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman?
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık), 23 Şubat'ta uygulanacak.
Kaymakamlık sınavı hangi illerde yapılacak?
Sınav, 23 Şubat'ta, Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon'da belirlenen sınav merkezlerinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
Kaymakamlık sınavı konular neler?
Sınavda adaylara, 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (20), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (8), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (8) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (18), İdare Hukuku (20), Türkiye’nin İdari Yapısı (16), Türkiye’de Mahalli İdareler (12), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler?
İlana göre sınava girecek adaylarda, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.
Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden en az 4 yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye ve iktisat alanlarında tezli lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar da sınava başvurabilecek.
Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adaylarının, mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, tezli lisansüstü eğitimini tamamlayan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmesi gerekecek.
Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması, yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.
Kaç puanla kaymakam olunur?
100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır.