Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban kesme ibadetini bağış yaparak yerine getirecek vatandaşlar bu son günlerde kurban bağış bedellerini öğrenmek istiyor. Diyanet ve Kızılay kurban bağış bedeli 2024 belli oldu. Kurban bağışı ne kadar, kaç TL'dir? İşte Diyanet (TDV), Kızılay yurt içi ve yurt dışı kurban bağışı fiyatları...
2024 kurban kesim bedeli yurt içi ve yurt dışında ne kadar oldu? 2024 kurban bağış bedelleri ile ilgili tüm vakıflardan birer birer açıklama geldi. Bu yıl kurban bağışını Kızılay veya Diyanet aracılığıyla yapmak isteyen kişiler fiyatları araştırmaya başladı.
2024 KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR OLDU?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlediklerini açıkladı.
Buna göre; Ülkemizde 2024 vekaletle kurban kesim bedeli 11 bin 750 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak açıklandı.
DİYANET YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN BAĞIŞ 2024
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlediklerini ifade etti. Erbaş, vatandaşların, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağış yapabileceklerini belirtti.
KIZILAY YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN BAĞIŞ BEDELİ 2024
Kurban Bayramı 2024 için sayılı günler kala Kızılay kurban bağış fiyatları belli oldu. Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2024 yılı kurban bedel fiyatının yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için ise 4 bin 300 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
2024 yılında et fiyatlarına gelen zamların ardından fiyatlarda geçen yıla göre büyük bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda ortalama bir kurbanlığın fiyatının 80 bin lira ile 120 bin lira arasında olacağı öngörülüyor.
Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının ise 250-260 TL civarında olması bekleniyor.
KURBAN KESİM VEKALETİ NASIL VERİLİR?
Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir.
KURBAN KESMEK YERİNE PARA (SADAKA) VERMEK OLUR MU?
İbadetlerin şekil, şart ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır. İbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Diğer taraftan ibadetler ancak emredildikleri şekliyle yerine getirilir. Her ibadetin bir yapılış şekli vardır.
Kurban ibadeti de ancak kurban olacak hayvanın usûlüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilebilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, 5/360). Bedelini infak etmek suretiyle, kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Zira hayvanın kesilmesi bu ibadetin rüknüdür. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek sureti ile bu ibadeti yerine getirmiştir (Tirmizî, Edâhî, 11 [1506-1507]; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119 [1712, 1714]; Müslim, Edâhî, 17 [1966]).
Hz. Peygamber (s.a.s.), Kurban Bayramı’nda Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine kaydedileceğini ifade etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1 [1493]; İbn Mâce, Edâhî, 3 [3126]).
Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da Müslümanın önemli vazifelerinden biridir. Zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek dinimizde farz kabul edilmiştir.
Ancak bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak sunulması doğru değildir. Bu sebeple kesme olmadan hayvanı, sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmez (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 6/320). Aynı şekilde kurban bedelini de yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle, kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz.
2024 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba