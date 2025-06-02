Kurban Bayramı namazından önce kurban kesilir mi? Diyanet’e göre kesim vakti ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

VEKALETLE KURBAN KESİLİRKEN HANGİ KURALLARA UYULMALI?

Kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyenler için de bazı önemli kurallar vardır:

Sözlü olarak “Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim” demek yeterlidir.

Vekil olan kişi veya kurumun, dini esaslara uygun hareket etmesi gerekir.

Vekalet, sadece kesim değil; hayvanın alımı, kesimi ve etinin dağıtımı gibi tüm süreçleri kapsamalıdır.

Kurban organizasyonu yapılamayacak durumdaysa, mutlaka güvenilir ve ehil kuruluşlar tercih edilmelidir.



