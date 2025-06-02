Kurban Bayramı namazından önce kurban kesilir mi? Diyanet’e göre kesim vakti ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

2025 Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek. Bayram namazının ardından Müslümanlar, kurban ibadetini yerine getirmek üzere hazırlıklarını tamamlayacak. Ancak birçok kişi şu soruların cevabını merak ediyor: Kurban bayram namazından önce kesim yapılabilir mi? Kurban kesimi ne zaman başlar, ne zaman sona erer?
KURBAN KESİMİ BAYRAM NAMAZINDAN ÖNCE OLUR MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre, bayram namazından önce yapılan kurban kesimleri geçerli değildir. Bu kural hem bireysel hem de vekalet yoluyla yapılan kurban kesimlerinde geçerlidir. Bu nedenle kurban kesecek olanların mutlaka bayram namazının ardından bu ibadeti yerine getirmesi gerekiyor.
KURBAN NE ZAMAN KESİLMEYE BAŞLANIR VE HANGİ GÜN SONA ERER?
Hanefi mezhebine göre kurban kesimi, bayramın birinci günü namazdan sonra başlar ve üçüncü günü güneş batana kadar devam eder.
Şafii mezhebine göre ise bu süre dördüncü günün akşamına kadar uzatılabilir.
Bu süreler dışında yapılan kesimler, kurban ibadeti kapsamında geçerli kabul edilmez.
KURBAN NASIL KESİLMELİ? NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kurban ibadeti sadece dini bir vecibe değil, aynı zamanda ahlaki ve insani sorumluluklar da içerir. İslam'a uygun kurban kesimi için dikkat edilmesi gereken başlıca kurallar şunlardır:
Hayvan kıbleye dönük olarak sol tarafına yatırılmalı ve gözleri bağlanmalıdır.
Kesim öncesi üç defa tekbir getirilmeli ve ardından “Bismillahi Allahu Ekber” denerek kesim yapılmalıdır.
Yemek borusu, nefes borusu ve iki şah damarından en az üçü aynı anda kesilmelidir.
Hayvan can çekişirken derisinin yüzülmemesi, kanının tamamen akması ve canının çıkması beklenmelidir.
Etin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, kurban ibadetinin sosyal boyutunu tamamlar.
VEKALETLE KURBAN KESİLİRKEN HANGİ KURALLARA UYULMALI?
Kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyenler için de bazı önemli kurallar vardır:
Sözlü olarak “Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim” demek yeterlidir.
Vekil olan kişi veya kurumun, dini esaslara uygun hareket etmesi gerekir.
Vekalet, sadece kesim değil; hayvanın alımı, kesimi ve etinin dağıtımı gibi tüm süreçleri kapsamalıdır.
Kurban organizasyonu yapılamayacak durumdaysa, mutlaka güvenilir ve ehil kuruluşlar tercih edilmelidir.