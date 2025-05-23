Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı! 2025 yılında ne zaman kutlanacağını merak edenler için tüm detaylar burada. Kurban Bayramına kaç gün kaldı sorusunun cevabını öğrenmek ve bayram tatili 2025 planlarınızı şimdiden yapmak için doğru yerdesiniz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen gün yaptığı açıklamada "Biz her zaman isteriz ama karar sadece bize ait değil" demişti. Bakanın bu açıklamaları sonrası vatandaşlar, ‘Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatili birleşti mi, birleşecek mi? Bayram tatili kaç gün?’ sorularına yanıt aranıyor.

1 /4 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hem ibadetini yerine getirmek isteyenler hem de tatil planları yapanlar için en çok merak edilen soruların başında bayramın ne zaman olduğu ve tatilin kaç gün süreceği geliyor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, Kurban Bayramı tatilinin de idari izinlerle uzatılması ihtimali bulunuyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Tatil hangi tarihlere denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak?

2 /4 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının gündemde olduğunu belirtse de kesin konuşmadı.

3 /4 Kurban Bayramı tatilinin Cuma gününe gelmesi nedeniyle 2 - 3 - 4 ve 5 Haziran (Yarım Gün) tarihlerinin tam gün tatil ilan edilmesi gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu ihtimalin gündemde olduğunu söyledi. Ancak henüz Kabine'den bu yönde bir karar çıkmadı. 9 günlük tatil kararı çıkması halinde güncel bilgiyi sizlerle paylaşacağız.