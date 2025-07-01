Geçmişte de İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik skandallara imza atan Leman Dergisi yeni bir skandala daha imza attı. Dergide çalışan 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Leman Dergisi'nde Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret eden provokatif görüntüleri çizen Doğan Pehlevan'ın gözaltına alındığını duyurdu. Alçak karikatürü yapan Doğan Pehlevan kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte detaylar...
Yaptığı provokatif çizimlerle sık sık gündeme gelen Leman dergisi, 26 Haziran tarihli yayınında, Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sav) Ortadoğu'da bombalanan şehirlerin üzerinde resmetti. Alçak çizimde, Hz. Musa peygambere de yer verildi.
DOĞAN PEHLEVAN KİMDİR?
Kamuoyuna yansıyan içeriklerin ardından merak edilen isimlerden biri de çizer Doğan Pehlevan oldu. Hakkında kamuya açık fazla bilgi bulunmayan Pehlevan'ın özel hayatına dair detaylar bilinmiyor. Ancak sosyal medya paylaşımları, İslam karşıtı söylemleri ve kamu düzenine yönelik tehdit içeren ifadeleri nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi.
Karikatürist Doğan Pehlevan'ın sosyal medya hesaplarında yaptığı dini değerleri küçümseyen ve alenen aşağılayan paylaşımlar gündeme geldi. Pehlevan'ın ayrıca geçmişte 15 Temmuz hain darbe girişimini öven sözler sarf ettiği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve ölüm tehditleri içerdiği paylaşımlarının da kamuoyuna yansıması, tepkileri daha da büyüttü. Bu ifadeler, provokatif yayıncılığın kasıtlı ve sistematik olduğuna dair şüpheleri artırdı.
DOĞAN PEHLEVAN TUTUKLANDI MI?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Leman Dergisi'nde Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret eden provokatif görüntüleri çizen Doğan Pehlevan'ın gözaltına alındığını duyurdu.