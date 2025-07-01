DOĞAN PEHLEVAN KİMDİR?

Kamuoyuna yansıyan içeriklerin ardından merak edilen isimlerden biri de çizer Doğan Pehlevan oldu. Hakkında kamuya açık fazla bilgi bulunmayan Pehlevan'ın özel hayatına dair detaylar bilinmiyor. Ancak sosyal medya paylaşımları, İslam karşıtı söylemleri ve kamu düzenine yönelik tehdit içeren ifadeleri nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi.





Karikatürist Doğan Pehlevan'ın sosyal medya hesaplarında yaptığı dini değerleri küçümseyen ve alenen aşağılayan paylaşımlar gündeme geldi. Pehlevan'ın ayrıca geçmişte 15 Temmuz hain darbe girişimini öven sözler sarf ettiği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve ölüm tehditleri içerdiği paylaşımlarının da kamuoyuna yansıması, tepkileri daha da büyüttü. Bu ifadeler, provokatif yayıncılığın kasıtlı ve sistematik olduğuna dair şüpheleri artırdı.



