MEB'den görülmemiş karar! Sınıf tekrarı velinin onayıyla olacak

Öğrencinin yeterlilik düzeyini sağlayamadığı durumlarda, velilere bilgilendirme yapıldıktan sonra, velinin ders yılı bitimine bir hafta kala okul müdürlüğüne başvuru yaparak sınıf tekrarını talep etme imkanı sağlandı. Ancak, bu uygulama sadece ilkokul öğrenimi süresince bir kez uygulanabilecek.















