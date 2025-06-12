Merkez Bankası Haziran faiz kararı tarih açıklaması: TCMB haziran ayı faiz beklentisi ne yönde, düşerse ne olur?

Piyasalarda tansiyon yükseliyor… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Haziran ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Enflasyonla mücadelede yeni hamlelerin sinyalini verecek olan PPK toplantısı, yatırımcıların ve ekonomistlerin yakın markajında. Nisan ayında faizleri yüzde 46’ya çıkaran TCMB’nin, bu ay nasıl bir adım atacağı merak konusu. Peki, faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte kritik haftaya dair tüm gelişmeler…