Merkez Bankası Haziran faiz kararı tarih açıklaması: TCMB haziran ayı faiz beklentisi ne yönde, düşerse ne olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için hazırlıklarını sürdürüyor. Ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği toplantıda, enflasyonla mücadelede izlenecek yeni adımların ipuçları aranacak. Nisan ayında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkaran Merkez Bankası'nın bu ay nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte kritik toplantının tarihi ve detaylar…
Piyasalarda tansiyon yükseliyor… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Haziran ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Enflasyonla mücadelede yeni hamlelerin sinyalini verecek olan PPK toplantısı, yatırımcıların ve ekonomistlerin yakın markajında. Nisan ayında faizleri yüzde 46’ya çıkaran TCMB’nin, bu ay nasıl bir adım atacağı merak konusu. Peki, faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte kritik haftaya dair tüm gelişmeler…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
TCMB Haziran ayı toplantısı 19 Haziran günü düzenlenecek. Mayıs ayına ilişkin faiz kararı ise aynı gün saat 10:00'da duyurulacak.
NİSAN FAİZ KARARI
Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti. Haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.
Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.
Toplantı Takvimi:
23 Ocak 2025
6 Mart 2025
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