Acil bir duruma mı yakalandınız ve nöbetçi bir eczane mi arıyorsunuz? Panik yapmayın! İhtiyacınız olan nöbetçi eczaneyi bulmanıza yardımcı olacak bir rehber hazırladık. İstanbul illerindeki nöbetçi eczanelere en hızlı bir şekilde ulaşabilir. adres ve telefon numaralarını anında görüntüleyebilirsiniz. Bugün İstanbul’da nöbetçi eczaneler hangileri, kim olduğunu bu haberimizden takip edebilirsiniz.