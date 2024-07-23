İstanbul nöbetçi eczaneleri listesi bu haberimizde yer almakta. İstanbul'da bugün nöbetçi eczaneleri bulmak için vatandaşlar araştırma yapmakta. Nöbetçi eczaneler, haftanın belirli günlerinde ve saatlerinde açık olan ve acil durumlarda ilaç ihtiyacınızı karşılayan eczanelerdir. Peki bugün hangi eczane nöbetçi? Bugün istanbul Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Bakırköy, Sultanbeyli, Kadıköy nöbetçi eczane nerede? İşte 23 Temmuz 2024 Salı en yakın nöbetçi eczane isimleri adresleri telefon bilgileri.
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Adalar nöbetçi eczane
Burgazada Eczanesi: Burgazadası Mahallesi, Çınarlık Sokak No:3 Burgazada / Adalar / İstanbul 0 (216) 381-21-12
Yeni Eczane: Nizam Mahallesi, Çınar Caddesi No:7/B Büyükada / Adalar / İstanbul 0 (216) 382-38-00
Hayat Eczanesi: Heybeliada Mahallesi, Ayyıldız Caddesi No:43 Heybeliada / Adalar / İstanbul 0 (216) 351-99-07
Deniz Eczanesi: Kınalıada Mahallesi, İskele Sokak No:3/B Kınalıada Adalar / İstanbul AdalarKınalıada 0 (216) 381-51-81
Arnavutköy nöbetçi eczaneleri
Boğazköy Eczanesi: Yunus Emre Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi No:243/E Boğazköy / Arnavutköy / İstanbul
» Ayazma İlkokulu karşısı Arnavutköy Boğazköy 0 (212) 684-12-13
Fatih Eczanesi: Hadımköy Mahallesi, Şebeke Caddesi No:1 Arnavutköy / İstanbul
» Hadımköy Toki Happy Center karşısı Arnavutköy Hadımköy
0 (212) 780-15-70
Arnavutköy Eczanesi: Karlıbayır Mahallesi, Bayrak Caddesi No:100/A Arnavutköy / İstanbul
» Sarıyer Börek yanı, Köroğlu Ortaokulu yukarısı, Arnavutköy Devlet Hastanesine araçla 5 dakika mesafede ArnavutköyKarlıbayır 0 (212) 302-81-71
Ataşehir nöbetçi eczaneleri
Hayat Ağacı Eczanesi: Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı, Ata Blokları No:12/H Ataşehir / İstanbul
» Kadıköy 30.Noteri ve Marmaris Büfe yanı, Metropol İstanbul AVM 1. Giriş Kapısı karşısı AtaşehirAtatürk 0 (216) 395-29-46
Görkem Eczanesi: İçerenköy Mahallesi, Taşeli Sokak C-Blok No:51/1-A İçerenköy / Ataşehir / İstanbul
» Eryuva Sitesi, Şekerevler Sitesi karşısı Ataşehirİçerenköy 0 (216) 573-55-64
Ayla Eczanesi: İnönü Mahallesi, Narçiçeği Sokak No:13/A Kayışdağı Ataşehir / İstanbul
» Mopaş Market karşısı AtaşehirKayışdağı 0 (216) 572-01-72
Akın Eczanesi: Küçükbakkalköy Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi No:18-20/B Ataşehir / İstanbul AtaşehirKüçükbakkalköy 0 (216) 577-11-01
Deva Eczanesi: Yenisahra Mahallesi, Fatih Caddesi No:85/B Ataşehir / İstanbul
AtaşehirYenisahra 0 (216) 324-33-28
Avcılar nöbetçi eczaneler
Zeyrek Eczanesi: Gümüşpala Mahallesi, Yeniyuva Sokak No:31/A Gümüşpala / Avcılar / İstanbul
» Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi karşısı AvcılarGümüşpala 0 (212) 593-21-55
Yaşam Eczanesi: Avcılar Merkez Mahallesi, Harmanyeri Sokak No:12/B Avcılar / İstanbul
AvcılarMerkez 0 (212) 593-11-29
Bağcılar nöbetçi eczaneleri
Botanik Eczanesi: Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi No:30/A Bağcılar / İstanbul
» İstanbul Caddesi üzerinde, Kuveyt Türk Bankası karşısında
Bağcılar 0 (212) 634-64-34
Gamze Eczanesi: Bağlar Mahallesi, Atatürk Caddesi No:2/D Bağcılar / İstanbul
» Güneşli Meydan, Halil İbrahim Sofrası yanı, Güneşli Merkez Camii çaprazı
BağcılarGüneşli 0 (212) 655-01-51
Daffne Eczanesi: Mahmutbey Mahallesi, Peyami Safa Caddesi, No:38/C Mahmutbey Bağcılar / İstanbul
» Altınbaş Üniversitesi karşısı (Eski Kemerburgaz Üniversitesi) - Mahmutbey Stadyumu yanı BağcılarMahmutbey 0 (212) 445-66-06
Özkaya Eczanesi: Yıldıztepe Mahallesi, Bağcılar Caddesi No:116/A Bağcılar / İstanbul
» Eski Özel Safa Hastanesi yanı BağcılarYıldıztepe 0 (212) 430-48-00
Bahçelievler nöbetçi eczaneleri
Çalışlar Eczanesi: Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi No:35/1-A Bahçelievler / İstanbul
» İstanbul Göz Hastanesi yanı, Vakıfbank karşısı Bahçelievler 0 (530) 590-17-57
Pelina Eczanesi: Soğanlı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:20/B Bahçelievler / İstanbul
» Bahçelievler Devlet Hastanesinin 100 metre aşağısında-Işıklarda Bahçelievler 0 (212) 442-81-45
Egemen Eczanesi: Çobançeşme Mahallesi, Dr.Sadık Ahmet Sokak No:23/A Bahçelievler / İstanbul
» Çobançeşme Aile Sağlığı Merkezi karşısı, Fatih Caddesi Fırın Durağının yan sokağı BahçelievlerÇobançeşme 0 (212) 552-79-66
Hacımustafaoğlu Eczanesi: Siyavuşpaşa Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı No:132/B Bahçelievler / İstanbul
» Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi karşısı
Bahçelievler Siyavuşpaşa 0 (212) 801-31-68
Arya Eczanesi: Soğanlı Mahallesi, Mustafa Kemalpaşa Caddesi No:141/A Bahçelievler / İstanbul
» Soğanlı Meydan BahçelievlerSoğanlı 0 (212) 642-38-28
Bakırköy nöbetçi eczaneleri
Ataköy Eczanesi: Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı No:2 Ataköy / Bakırköy / İstanbul
» 11. Kısım Yasemin Blok Olimpiyatevi karşısı BakırköyAtaköy 0 (212) 560-85-60
Florya Eczanesi: Şenlikköy Mahallesi, Eceler Sokak No:15 Florya / Bakırköy / İstanbul
BakırköyFlorya 0 (212) 573-25-41
Ufuk Eczanesi: Yeşilköy Mahallesi, İstasyon Caddesi No:79/E Yeşilköy / Bakırköy / İstanbul
» Yeşilköy Kahve Dünyası karşısı, Eski Şevketiye Mahallesi BakırköyYeşilköy
0 (212) 663-03-25
Eczane Anıl: Zeytinlik Mahallesi, Cumhuriyetçi Sokak No:17/A Zeytinlik / Bakırköy / İstanbul
» Bakırköy Marmaray Durağı Çıkışı, Askerlik Şubesi Sokağı, Migros karşısı
BakırköyZeytinlik 0 (212) 561-21-38
Başakşehir nöbetçi eczaneleri
Aynur Eczanesi: Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi, No:5. Etap 2. Kısım No:9 Başakşehir / İstanbul
» Başakcenter Alışveriş Merkezi Başakşehir 0 (212) 488-18-32
Galen Eczanesi: Güvercintepe Mahallesi, Peyami Safa Caddesi No:80/B Altınşehir / Başakşehir / İstanbul
» Bayramtepe Lisesi karşısı
BaşakşehirAltınşehir 0 (212) 812-75-54
Selin Eczanesi: Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Kemal Sunal Caddesi No:9/B Defne 03 Sitesi Villa 11 Bahçeşehir / Başakşehir / İstanbul
» HSBC Bank yanı BaşakşehirBahçeşehir 0 (212) 669-30-40
Elif Aslan Eczanesi: Kayabaşı Mahallesi, Kayaşehir Bulvarı No:15/B Başakşehir / İstanbul
» Seyranşehir Konutları D2 Blok Dükkan:15B/10 Seyranşehir Sıralı Dükkanlar
BaşakşehirKayaşehir 0 (212) 813-90-10
Bayrampaşa nöbetçi eczaneler
Mevsim Eczanesi: Yenidoğan Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi, No:163/49 Bayrampaşa / İstanbul
» İnönü Maslek Lisesi karşısı, Tevfik Sağlam Polikliniği yanı
Bayrampaşa 0 (212) 358-15-97
Beşiktaş nöbetçi eczaneler
Büyük Beşiktaş Eczanesi: Sinanpaşa Mahallesi, Akmaz Çeşme Sokak No:5/A Beşiktaş / İstanbul » Beşiktaş Kültür Merkezi karşısı Beşiktaş 0 (212) 261-21-64
Arel Eczanesi: Bebek Mahallesi, Küçükbebek Caddesi No:19/3 Bebek / Beşiktaş / İstanbul
Beşiktaş Bebek 0 (212) 287-25-70
Türkkolu Eczanesi: Ulus Mahallesi, Öztopuz Caddesi No:2/1 Levazım Beşiktaş / İstanbul
Beşiktaş Ulus 0 (212) 257-57-75
Beykoz nöbetçi eczaneleri
Şener Eczanesi: Kavacık Mahallesi, Otağtepe Caddesi No:21/3 Kavacık / Beykoz / İstanbul
» Otağtepe Tıp Merkezi çaprazı, Otağtepe Caddesi üzeri BeykozKavacık 0 (216) 465-77-16
Aydın Eczanesi: Paşabahçe Mahallesi, Beyaz Erguvan Caddesi No:64 Paşabahçe / Beykoz / İstanbul
» Devlet Hastanesi arkası-Pazar Sokağı BeykozPaşabahçe 0 (216) 680-00-62
Beylikdüzü nöbetçi eczaneleri
Elma Eczanesi: Barış Mahallesi, Akdeniz Caddesi No:15 Beylikdüzü / İstanbul
» Migros AVM arkası, Acıbadem Tıp Merkezi yakını, İMKB Ortaokulu arkası
Beylikdüzü 0 (212) 873-96-86
Fatih Eczanesi: Marmara Mahallesi, İhlas Caddesi No:27/A Beylikdüzü / İstanbul
» Salı Pazarı başı, İhlas Marmara 3 Evleri Işıklarına doğru giderken-Eski BİM Market yeri Beylikdüzü 0 (212) 875-05-85
Sümeyra Eczanesi: Cep Telefonu numarası
Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:41/I Gürpınar Beylikdüzü / İstanbul » Carium AVM karşısı, Doğanpark Evleri altı Beylikdüzü Gürpınar 0 (212) 855-85-70
Beyoğlu nöbetçi eczaneleri
Hut Eczanesi: Camiikebir Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:18/1-A Beyoğlu / İstanbul
» Turkcell yanı Beyoğlu Kasımpaşa 0 (212) 253-70-83
Merve Eczanesi: Bereketzade Mahallesi, Bankalar Caddesi No:8/B Beyoğlu / İstanbul
Beyoğlu Kuledibi 0 (212) 650-08-40
Fatih Eczanesi: Piyalepaşa Mahallesi, Fatih Sultan Caddesi No:12 Okmeydanı / Beyoğlu / İstanbul
» Dörtyol Halkbank karşısı, Konak Camii yanı Beyoğlu Okmeydanı
0 (212) 255-19-43
İstanbul Eczanesi: Kocatepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:13/B Taksim / Beyoğlu / İstanbul
» Taksim Meydanı Gezi Parkı karşısı, Metro Gezi Parkı Çıkışı karşısı
BeyoğluTaksim 0 (212) 618-83-88
Büyükçekmece nöbetçi eczaneleri
Beyza Eczanesi: Güzelce Mahallesi, PTT Caddesi No:27/B Büyükçekmece / İstanbul
» Güzelce Hacı Ayşe Ömer Çolak Sağlık Ocağının 300 metre aşağısı
Büyükçekmece 0 (212) 868-03-67
Sağlık Eczanesi: Dizdariye Mahallesi, Nutuk Caddesi, No:2/A Büyükçekmece / İstanbul
» Eczane Durağı arkası Büyükçekmece 0 (212) 882-03-50
Eren Eczanesi: Ulus Mahallesi, Atatürk 2 Caddesi, No:24/B Tepecik Büyükçekmece / İstanbul
» Tepecik Sağlık Ocağı karşısı Büyükçekmece Tepecik 0 (212) 861-53-00
Çatalca nöbetçi eczaneleri
Akbulut Eczanesi: Ferhatpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi No:96/A Çatalca / İstanbul
» Çatalca Devlet Hastanesi Ana Girişi karşısı, Eski Un Fabrikası önü
Çatalca 0 (212) 787-12-13
Çekmeköy nöbetçi eczaneleri
Ataman Eczanesi: Hamidiye Mahallesi, Barış Yolu Caddesi, No:4/6 Çekmeköy / İstanbul
» Ağaoğlu My Country My Club Alışveriş Merkezi, Doğa Parkı'na 200 metre mesafede, Güven 89 Sitesi karşısı Çekmeköy 0 (216) 642-03-12
Aydınlar Eczanesi: Aydınlar Mahallesi, Sultangazi Caddesi No:59/A Taşdelen / Çekmeköy / İstanbul ÇekmeköyTaşdelen 0 (216) 430-90-61
Esenler nöbetçi eczaneler
Gülşifa Eczanesi: Oruç Reis Mahallesi, 562 Sokak No:22/A Esenler / İstanbul
» Özel Öz İstanbul Tıp Merkezi karşı sokağı Esenler
0 (212) 429-69-93
Sefa Eczanesi: Namık Kemal Mahallesi, Namık Kemal Caddesi No:50/A Esenler / İstanbul
» Yenimahalle Kayalar Halı Sahaların üzerinden Sağa girince Esenler
0 (212) 482-66-65
Berk Eczanesi: Fatih Mahallesi, Fatih Caddesi, No:4 Üçyüzlü Esenler / İstanbul
» Üçyüzlü Meydanı Işıklar, Huzur Tıp Merkezi karşısı
Esenler Üçyüzlü 0 (212) 647-58-55
Esenyurt nöbetçi eczaneler
Birlik Eczanesi: Örnek Mahallesi, Fikri Sönmez Caddesi No:6/8D Esenyurt / İstanbul Esenyurt
0 (212) 620-46-93
Cadde Eczanesi: Turgut Özal Mahallesi, Tonguç Baba Caddesi, No:18/A Esenyurt / İstanbul
» Saadetdere Kiptaş Evleri karşısı, Torium AVM arka çıkışı
Esenyurt 0 (212) 423-19-13
Doğu Eczanesi: Pınar Mahallesi, 1271. Sokak No:62/B Esenyurt / İstanbul
» Esenyurt Devlet Hastanesi karşısı
Esenyurt 0 (212) 699-34-13
Yeni Eczanesi: İnönü Mahallesi, Mandıra Caddesi, 399. Sokak No:2-4/A Esenyurt / İstanbul
Esenyurt İncirtepe 0 (539) 826-10-04
Fatih Eczanesi: Cep Telefonu numarası
Yeşilkent Mahallesi, 2011. Sokak No:16/B Mehterçeşme / Esenyurt / İstanbul
» Reyap Hastanesi karşısı Esenyurt Mehterçeşme 0 (212) 852-69-88
Eyüp nöbetçi eczaneler
Ihlamur Eczanesi: İslambey Mahallesi, İslambey Caddesi No:91/A Eyüp / İstanbul
» ŞOK Market karşısı, Happy Center Marketin aşağısı Eyüp
0 (212) 417-95-45
Saray Eczanesi: Karadolap Mahallesi, Ortaokul Sokak No:7/C Alibeyköy / Eyüp / İstanbul
» Alibeyköy Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yanı, Anadolu Lisesi Sokağı Eyüp Alibeyköy 0 (212) 243-27-30
Larus Eczanesi: Göktürk Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi No:21/B Göktürk Eyüp / İstanbul
Eyüp Göktürk 0 (212) 809-07-76
Fatih nöbetçi eczaneler
Kayra Eczanesi: Haseki Sultan Mahallesi, Haseki Caddesi No:16/A Aksaray / Fatih / İstanbul
» Eski Haseki Poliklinik karşısı Fatih Aksaray 0 (212) 585-07-30
Gökçe Eczanesi: Hırka-i Şerif Mahallesi, Aktar Sokak No:11/A Karagümrük / Fatih / İstanbul
» Hırka-i Şerif Sağlıklı Yaşam Merkezi yanı, Atikali İlkokulu paralel sokağı
FatihKaragümrük 0 (544) 454-74-14
Papatya Eczanesi: Seyit Ömer Mahallesi, Taşköprülüzade Sokak No:3/A Kocamustafapaşa Fatih / İstanbul
» Kocamustafapaşa Meydandan Küçük Hamama çıkan cadde üzerindeki BİM Marketin karşı sokağında Fatih Kocamustafapaşa 0 (212) 588-70-66
Sefa Eczanesi: Mesihpaşa Mahallesi, Aksaray Caddesi No:45/A Fatih / İstanbul
Fatih Kumkapı 0 (212) 589-45-52
Gaziosmanpaşa nöbetçi eczaneler
Acil Şifa Eczanesi: yol tarifi
Karayolları Mahallesi, 623. Sokak No:11/A Gaziosmanpaşa / İstanbul
» Taksim Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil çıkışı, Kaan Optik altı
Gaziosmanpaşa 0 (212) 535-01-80
Barbaros Eczanesi: Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi, İnönü Caddesi No:11/1A Küçükköy / Gaziosmanpaşa / İstanbul
» Eski Türk Telekom karşısı
GaziosmanpaşaKüçükköy
0 (212) 649-77-85
Elif Eczanesi: Hürriyet Mahallesi, 322. Sokak No:1/C Gaziosmanpaşa / İstanbul
Gaziosmanpaşa Küçükköy 0 (212) 609-00-91
Uslu Eczanesi: Karlıtepe Mahallesi, Yıldıztabya Caddesi, No:33/1A Yıldıztabya Gaziosmanpaşa / İstanbul
» Dörtyol Çocuk Karakolu çaprazı, Akbank karşısı, Nil Optik yanı Gaziosmanpaşa Yıldıztabya 0 (212) 615-90-13
Güngören nöbetçi eczaneler
Sevinç Eczanesi: Mareşal Çakmak Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi No:121 Akıncılar Güngören / İstanbul
» Özel İlgi Hastanesi yanı
Güngören Akıncılar 0 (212) 539-32-85
Başak Eczanesi: Tozkoparan Mahallesi, Cevat Açıkalın Caddesi, Tozkoparan Çarşısı No:E/10 Tozkoparan Güngören / İstanbul Güngören Tozkoparan
0 (212) 481-17-74
Kadıköy nöbetçi eczaneler
Çay Eczanesi: Bostancı Mahallesi, Prof.Dr.Kemal Akgüder Caddesi No:24/A Kadıköy / İstanbul
» Şenesenevler Lisesi karşısı Kadıköy Bostancı 0 (216) 384-16-22
Metin Uyar Eczanesi: Caddebostan Mahallesi, İskele Sokak No:17/C Caddebostan Kadıköy / İstanbul
» Barlar Sokağı Starbucks Kafe karşısı Kadıköy Caddebostan
0 (216) 386-41-22
Moda Zırhlıoğlu Eczanesi: Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi No:115/A Caferağa / Kadıköy / İstanbul
» Cem Taksi, Kız Meslek Lisesi ve Tramvay Durağının Olduğu köşede
Kadıköy Caferağa 0 (216) 338-88-26
Yeni Hatboyu Eczanesi: Erenköy Mahallesi, Hatboyu Caddesi, No:5-A Erenköy Kadıköy / İstanbul
» Ethemefendi Caddesi Grosper Marketle Erenköy Semt Polikliniği arası, İstasyona giden yol üzerinde Kadıköy Erenköy
0 (216) 411-54-26
Mahur Eczanesi: Fenerbahçe Mahallesi, Mahur Sokak No:15/B Fenerbahçe Kadıköy / İstanbul
» Çiftehavuzlar Işıklar Şanlık Market sırasındaki Finans Bank altı Kadıköy Fenerbahçe 0 (216) 356-04-05
Şua Eczanesi: Fikirtepe Mahallesi, Rüzgar Sokak, Şua Elite Concept Sitesi No:44/A Kadıköy / İstanbul
» Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Şua Elite Concept Sitesi altı, Nero Cafe karşısı
Kadıköy Fikirtepe 0 (531) 221-83-87
Öze Dönüş Eczanesi: Acıbadem Mahallesi, Ata Sokak No:10/A Kadıköy / İstanbul
Kadıköy Koşuyolu 0 (216) 340-66-42
Aktaş Eczanesi: Merdivenköy Mahallesi, Dr.Erkin Caddesi No:16-18/A Kadıköy / İstanbul
Kadıköy Merdivenköy 0 (216) 567-24-42
Bilgen Eczanesi: Sahrayıcedit Mahallesi, Atatürk Caddesi, Taşlıyol Sokak No:2/1A Kadıköy / İstanbul
» Atatürk Caddesindeki Vestel'in bulunduğu 7 Nolu Optimum Can Apartmanının yan sokağı Kadıköy Sahrayıcedit 0 (532) 368-47-45
Kağıthane nöbetçi eczaneler
Ufuk Eczanesi: Sultan Selim Mahallesi, Sultan Selim Caddesi No:166/A Kağıthane / İstanbul
» Tempo Otel'in 100 metre aşağısı Kağıthane
0 (212) 278-22-95
Gültepe Eczanesi: Gültepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, No:183 Gültepe Kağıthane / İstanbul
KağıthaneGültepe 0 (212) 268-46-59
Neşem Eczanesi: Gürsel Mahallesi, Şevketpaşa Caddesi No:24/B Gürsel Kağıthane / İstanbul
» Çağlayan Adliyesi yanı, Merkez Camii karşısı Kağıthane Gürsel
0 (212) 221-60-00
Kartal nöbetçi eczaneler
Lilyum Eczanesi: Atalar Mahallesi, Halitpaşa Caddesi No:80-82/B Kartal / İstanbul
» Çarşamba Pazarı sokağı Kartal Atalar
0 (216) 208-82-00
Ümit Eczanesi: Karlıktepe Mahallesi, İnönü Caddesi No:26-4 Esentepe / Kartal / İstanbul
» Esentepe Taksiden 50 metre önce Kartal Esentepe
0 (216) 353-62-39
Kartal Eczanesi: Gümüşpınar Mahallesi, Defneli Caddesi No:4/1A Soğanlık / Kartal / İstanbul
» Kartal 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi çaprazında, Gümüşpınar Muhtarlığı yanı
Kartal Soğanlık 0 (216) 488-00-45
Selvi Eczanesi: Cumhuriyet Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi No:86/B Yakacık Kartal / İstanbul
» Mis Döner karşısı Kartal Yakacık 0 (216) 309-19-09
Küçükçekmece nöbetçi eczaneler
Ekin Eczanesi: Atatürk Mahallesi, 330. Sokak No:39/B Atakent / Küçükçekmece / İstanbul
» Atatürk Muhtarlığı ve Gülten Özaydın Anadolu Lisesi karşısı Küçükçekmece Atakent 0 (212) 448-04-49
Hilal Eczanesi: Atakent Mahallesi, 235. Sokak No:19/3 Atakent / Küçükçekmece / İstanbul
» Lounge 2 Sitesi, Çetinsay Camii karşısı Küçükçekmece Atakent 0 (212) 495-05-20
Beyatlı Eczanesi: Cennet Mahallesi, Yahya Kemal Beyatlı Caddesi No:31/A Küçükçekmece / İstanbul
» Garanti Bankasının 50 metre ilerisi, Professional Line Fitness Center karşısı, Mega Düğün Salonu yanı Küçükçekmece Cennet
0 (212) 924-41-67
Cansu Eczanesi: Tevfik Bey Mahallesi, Mektep Sokak No:1/B Sefaköy Küçükçekmece / İstanbul
» Armoni Park AVM yanı, Merkez Caddesi Durağı karşısı
Küçükçekmece Sefaköy 0 (544) 112-54-34
Sefaköy Gülşen Eczanesi: Söğütlüçeşme Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi No:116 Sefaköy / Küçükçekmece / İstanbul
Küçükçekmece Sefaköy 0 (212) 693-74-84
Viva Eczanesi: Kartaltepe Mahallesi, Süvari Caddesi No:4/I Sefaköy Küçükçekmece / İstanbul
» Torkam E5 Çarşı, Sefaköy Metrobüs Durağı çıkışı Küçükçekmece Sefaköy
0 (212) 823-63-33
Maltepe nöbetçi eczaneleri
Atlas Eczanesi: Altıntepe Mahallesi, Bağdat Caddesi, Yalı Bostancı Sitesi No:15-33/AS Maltepe / İstanbul
» Bostancı Sahilde Kasaplar Çarşısı olarak bilinen sokakta, Tavacı Recep Usta arkası Maltepe Altıntepe 0 (542) 276-81-99
Marmaray Eczanesi: Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesi No:2/A Maltepe / İstanbul
» Marmaray Maltepe İnönü Caddesi çıkışı, Emsa Otel karşısı Maltepe Bağlarbaşı 0 (216) 352-00-67
Esenkent Faruk Eczanesi: Esenkent Mahallesi, Kanipaşa Caddesi, No:187/D Esenkent Maltepe / İstanbul
» Esenkent Ulu Camii karşısı Maltepe Esenkent 0 (216) 427-48-05
Pendik nöbetçi eczaneleri
Yiğitoğlu Eczanesi: Batı Mahallesi, Ortanca Caddesi No:2/A Pendik / İstanbul
» Pendik Devlet Hastanesi Acil karşısı Pendik Çarşı 0 (216) 390-41-95
Yasemin Eczanesi: Güzelyalı Mahallesi, Bağdat Caddesi No:31/B Pendik / İstanbul
» Marmaray Tersane Durağına 350 metre mesafede, Aslan Oto Kuaför karşısı
Pendik Esenyalı 0 (506) 365-55-44
Sevil Eczanesi: Kavakpınar Mahallesi, Misak-ı Milli Caddesi No:145/B Kaynarca / Pendik / İstanbul
» Tepebaşı Cami aşağısı, Kütüphane yanı Pendik Kaynarca 0 (216) 596-40-21
Annem Eczanesi: Harmandere Mahallesi, Reyhan Caddesi, No:65/A Yenişehir Pendik / İstanbul
» Kurtköy Spor Kompleksi'nin çaprazı - A101 yanı Pendik Yenişehir 0 (216) 909-26-47
Sancaktepe nöbetçi eczaneleri
Buse Melek Eczanesi: Eyüp Sultan Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi No:29-31A Sancaktepe / İstanbul
» Ahmet Kahraman Camii yakını, Adres Koru Evleri karşısı Sancaktepe Samandıra 0 (552) 186-74-64
Ali Emre Eczanesi: Atatürk Mahallesi, Atatürk Caddesi No:201/B Sarıgazi Sancaktepe / İstanbul
» Sarıgazi Vatan Bilgisayar'dan Yenidoğan'a doğru dönünce 500 metre ileride Sancaktepe Sarıgazi
0 (501) 244-19-94
Sedat Eczanesi: Emek Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, No:85/A Sarıgazi Sancaktepe / İstanbul
» Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Kapısı karşısı Sancaktepe Sarıgazi 0 (216) 622-38-80
Sevil Eczanesi: İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi No:14-16/A Sarıgazi Sancaktepe / İstanbul
» Sarıgazi Yapı Kredi Bankasındaki Işıklardan Sağa dönünce 100 metre ileride sağda Sancaktepe Sarıgazi 0 (216) 622-24-28
Sarıyer nöbetçi eczaneleri
Pınar Eczanesi: Maden Mahallesi, Kuğu Sokak No:4 Sarıyer / İstanbul
» Gürgensu Evleri karşısı, Sarıyer Market karşısı Sarıyer Maden
0 (212) 342-32-41
Maslak Can Eczanesi: Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:13 Maslak / Sarıyer / İstanbul
» Eskibüyükdere Caddesi, Güney Plaza Sarıyer Maslak 0 (212) 328-29-28
Çağlar Eczanesi: Sarıyer Merkez Mahallesi, Yenimahalle Caddesi No:18 Sarıyer / İstanbul
» Akbank yanı SarıyerMerkez 0 (212) 242-27-28
Emel Eczanesi: Ferahevler Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi, No:49 Tarabya Sarıyer / İstanbul
» Yeni Kaymakamlık Binasının karşısı Sarıyer Tarabya
0 (212) 262-32-44
Şile nöbetçi eczaneleri
Cumhuriyet Eczanesi: Çavuş Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:57/F Şile / İstanbul
» Şile Belediye Otoparkı ve Şile Kuyumcusu karşısı, Birlik Kasabı yanı Şile
0 (216) 712-10-12
Şifa Eczanesi: Ağva Merkez Mahallesi, Yakuplu Caddesi No:7 Ağva / Şile / İstanbul
Şile Ağva 0 (216) 721-81-69
Silivri nöbetçi eczaneleri
Gamze Eczanesi: Yeni Mahallesi, Şinasi Günaydın Sokak No:3/B Silivri / İstanbul
» Ekinsu Konakları yanı Silivri 0 (530) 341-37-27
Güner Eczanesi: Yeni Mahallesi, Azra Sokak No:5/C Silivri / İstanbul
» Yeni Silivri Devlet Hastanesi karşısı Silivri
0 (212) 727-68-78
Deniz Erdem Eczanesi: Selimpaşa Merkez Mahallesi, İzzet Gürcay Caddesi No:49/A Selimpaşa / Silivri / İstanbul
» Selimpaşa Plaj Yolunda, Roma Dondurmacısının yanı Silivri Selimpaşa
0 (212) 731-86-77
Şişli nöbetçi eczaneleri
Mecidiyeköy Sağlık Eczanes: Mecidiyeköy Mahallesi, Damla Sokak No:2/C Mecidiyeköy Şişli / İstanbul
» Özel Mecidiyeköy Çevre Hastanesi karşısı Şişli Mecidiyeköy
0 (212) 274-75-58
Fulya Eczanesi: Harbiye Mahallesi, Teşvikiye Caddesi No:45/A Nişantaşı / Şişli / İstanbul
» City S AVM karşısı Şişli Nişantaşı 0 (212) 241-12-62
Kurtulan Eczanesi: Halide Edip Adıvar Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi No:25/A Halideedip Şişli / İstanbul
» Prof.Dr.Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Kapısı Üst Geçit karşısı, Türkiye Hastanesi ve Kolon Hastanesi bölgesi Şişli Okmeydanı 0 (212) 220-60-02
Eczane Metropol: Cumhuriyet Mahallesi, Halaskargazi Caddesi No:113/C Cumhuriyet Şişli / İstanbul
» Osmanbey Metro Halaskargazi çıkışı yanı Şişli Osmanbey
0 (212) 234-77-76
Sultanbeyli nöbetçi eczaneleri
Eren Eczanesi: Abdurrahmangazi Mahallesi, Balmumu Sokak No:11/B Sultanbeyli / İstanbul
» Saygı Hastanesi Eski Acil yanı-Otopark kısmında
Sultanbeyli 0 (216) 398-40-27
Meydan Eczanesi: Abdurrahmangazi Mahallesi, Fatih Bulvarı No:154/A Mehmetakif / Sultanbeyli / İstanbul
Sultanbeyli Mehmetakif 0 (216) 440-34-14
Onur Eczanesi: Mehmet Akif Mahallesi, Erdoğan Sokak No:2-B Sultanbeyli / İstanbul
» Sultanbeyli Tıp Merkezi ve Modoğlu BP Petrol yanı Sultanbeyli Mehmetakif 0 (216) 419-04-79
Sultangazi nöbetçi eczaneleri
İstanbul Eczanesi: Gazi Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi No:51/B Sultangazi / İstanbul
» Toplum Tıp Merkezi karşısı, Akbank yanı Sultangazi
0 (212) 650-54-07
Pamuk Şeker Eczanesi: İsmetpaşa Mahallesi, Ordu Caddesi No:295/A Sultangazi / İstanbul
» Akşemsettin Camii karşısı, Kapalı Pazar Pazarı Alanı yakını
Sultangazi 0 (212) 667-81-37
Müezzinoğlu Eczanesi: Ellinci Yıl Mahallesi, 2083. Sokak, No:10/A Sultangazi / İstanbul
» Tuna Pastanesinin karşı sokağı, Kuveyt Türk 50.Yıl Şubesi sokağı, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi çaprazı
Sultangazi Sultançiftliği 0 (212) 890-40-41
Sude Eczanesi: Uğur Mumcu Mahallesi, N Caddesi, No:47-49M C Blok No:83 Sultançiftliği Sultangazi / İstanbul
» Sima İstanbul Sitesi altı, Seçkinler Sitesi karşısı, Asgün Sitesinin 30 metre yukarısı Sultangazi Sultançiftliği
0 (542) 676-10-64
Tuzla nöbetçi eczaneleri
Bigem Eczanesi: Evliya Çelebi Mahallesi, Hatboyu Caddesi No:42/A Tuzla / İstanbul
» Dönerci Kenan ile Tahıl Pastanesi arası Tuzla 0 (216) 447-47-45
Dila Eczanesi: Şifa Mahallesi, Emiroğlu Caddesi No:133 Mimarsinan / Tuzla / İstanbul
» Mimarsinan Semt Polikliniği karşısı Tuzla Mimarsinan
0 (216) 423-52-26
Ümraniye nöbetçi eczaneleri
Damla Eczanesi: Elmalıkent Mahallesi, Trt Caddesi No:2/A Ümraniye / İstanbul
» Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı, Ümraniye Kadın Doğum Çocuk Hastanesi karşısı
Ümraniye 0 (216) 632-32-61
Doğuş Eczanes: Çamlık Mahallesi, İkbal Caddesi No:99/A Çakmak / Ümraniye / İstanbul
» Çamlık Mahalle Muhtarlığı Karşı Garanti Bankası yanı Ümraniye Çakmak
0 (216) 594-78-38
Hilmi Eczanesi: İstiklal Mahallesi, Talatpaşa Caddesi No:105/C Ümraniye / İstanbul
Ümraniye İstiklal 0 (216) 316-70-37
Muratoğlu Eczanesi: Altınşehir Mahallesi, Şenel Caddesi, No:92/A Yukarıdudullu Ümraniye / İstanbul
» Adliye Mevkii-Akabe Sitesi çaprazı
ÜmraniyeYukarı Dudullu
0 (216) 314-90-55
Üsküdar nöbetçi eczaneleri
Üsküdar Mina Eczanesi: Sultantepe Mahallesi, Selmanağa Çeşmesi Sokak No:29/A Üsküdar / İstanbul
» Kanaat Lokantası-Mado-McDonalds yanı Üsküdar
0 (216) 492-17-68
Altunizade Eczanesi: Barbaros Mahallesi, Tophanelioğlu Caddesi, No:52/1C Altunizade Üsküdar / İstanbul
» Altunizade Acıbadem Hastanesinin 300 metre altında, Üsküdar İSKİ'nin yanı
Üsküdar Altunizade
0 (216) 553-30-00
Büşra Eczanesi: Küplüce Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:108 Beylerbeyi / Üsküdar / İstanbul
» Kirazlıtepe Dörtyol Üsküdar Beylerbeyi 0 (216) 318-82-70
Zeynep Durna Eczanesi: Kısıklı Mahallesi, Ferah Caddesi No:44/B Üsküdar / İstanbul
» Üsküdar Devlet Hastanesi Çamlıca Semt Polikliniği yanı Üsküdar Ferah
0 (551) 854-05-80
Sezgin Eczanesi: Valide-İ Atik Mahallesi, Eski Toptaşı Caddesi No:117/A Muratreis / Üsküdar / İstanbul
» Carrefour Market karşı sokağı, Zeynep Kamil Aile Sağlığı Merkezi karşısı
ÜsküdarMuratreis 0 (216) 553-53-47
Zeytinburnu nöbetçi eczaneleri
Yaşam Eczanesi: Gökalp Mahallesi, 58. Bulvar Caddesi No:58/A Zeytinburnu / İstanbul
» Mhp İlçe Başkanlığı karşısında, McDonalds'ın yanı, Eski Vergi Dairesi karşısı
Zeytinburnu 0 (212) 582-64-57
Yedikule Merkez Eczanesi: Kazlıçeşme Mahallesi, Asım Kazancıgil Caddesi, No:38/B Telsiz Zeytinburnu / İstanbul
» Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acil Kapısı ve B Kapısı karşısı, Zerujport AVM Otopark girişinde
ZeytinburnuTelsiz 0 (212) 558-41-61