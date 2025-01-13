13 Ocak Pazartesi günü okullarda öğretmenlerin olmaması ile veli ve öğrenciler "Öğretmenler okulda neden yok? Öğretmenler grevde mi?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. Türkiye genelinde memur maaşlarına yapılan %11,54'lük zamma karşı öğretmenler 1 gün okula gitmeme kararı aldı. Eğitim sendikaları, zam oranlarının yaşam maliyetlerini karşılamakta yetersiz olduğunu belirterek, 13 Ocak Pazartesi günü iş bırakarak eylem yapıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık enflasyon oranları ve memur maaşlarına yapılan yüzde 11,54'lük zam, kamu çalışanları ve öğretmenler tarafından yetersiz bulundu.
Öğretmenler 13 Ocak’ta Grevde Mi?
Memur maaşlarına yapılan zammın hayat pahalılığı karşısında yetersiz olduğunu belirten birçok eğitim sendikası, 13 Ocak 2025 tarihinde geniş çaplı bir iş bırakma eylemi yapacak. Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, Anadolu Eğitim Sen ve TÖB Sen gibi sendikalar, öğretmenlere derslere girmeme çağrısında bulundu.
Eylemin amacı, kamu çalışanlarının maaşlarının hayat standartlarını karşılayacak bir seviyeye çıkarılması. Ayrıca sendikalar, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı eleştirisinde bulunuyor.
13 Ocak’ta Okullar Tatil Mi?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların genel olarak tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak öğretmenlerin iş bırakma eylemi nedeniyle birçok okulda derslerin aksayabileceği ifade ediliyor.
Her okulun tatil durumu, bağlı olduğu idari yönetim tarafından değerlendirilecek. Bu nedenle öğrenci ve velilerin, çocuklarının eğitim aldığı okullardan bilgi alması öneriliyor.
İŞ BIRAKACAK SENDİKALAR BELLİ OLDU
13 Ocak günü iş bırakacak sendikalar şu şekilde:
Eğitim-İş
Hürriyetçi Eğitim Sen
Eğitim Gücü Sen
Anadolu Eğitim Sen
TÖB Sen
VELİLER BU KARARA TEPKİLİ
Okullarda eğitim-öğretim hayatına devam eden çocukları hakkında endişelenen veliler ise öğretmenlerin bu grev kararına tepkili. 13 Ocak günü iş bırakma eylemi alacak olan öğretmenlerin, derslere girmeleri ve eğitim-öğretim hayatına devam edilmesi gerektiği savunuluyor.