13 Ocak’ta Okullar Tatil Mi?





Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların genel olarak tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak öğretmenlerin iş bırakma eylemi nedeniyle birçok okulda derslerin aksayabileceği ifade ediliyor.

Her okulun tatil durumu, bağlı olduğu idari yönetim tarafından değerlendirilecek. Bu nedenle öğrenci ve velilerin, çocuklarının eğitim aldığı okullardan bilgi alması öneriliyor.



