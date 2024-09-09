Ortaöğretim Kurumları arasında nakil başvuruları nasıl ve ne zaman yapılır?

Ortaöğretim kurumları arasında yapılan nakil başvuruları, öğrenci ve velilerin dikkat etmesi gereken belirli birtakım kurallara tabidir. Bu süreçte, nakil işlemlerinin nasıl yapılacağı, hangi belgelerin gerekli olduğu gibi konularda detaylı bilgiye sahip olmak önemlidir. Peki bir okuldan başka bir okula nakil nasıl yapılır? Ortaöğretim Kurumları arasında nakil başvuruları nasıl ve ne zaman yapılır?

1 / 7 Bir öğrencinin ortaöğretim kurumları arasında nakil yapmak istemesi durumunda, öncelikle ilgili okulun belirlediği nakil başvuru formu doldurulmalıdır. Bu formda, öğrencinin kişisel bilgileri, mevcut okul bilgileri ve nakil yapmak istediği okulun adı gibi bilgiler yer alır. Başvuru formu, gerekli belgelerle birlikte okul yönetimine teslim edilir. Okul yönetimi, başvuruyu değerlendirerek sonuçlandırır.

2 / 7 Ortaöğretim kurumları arasında yapılan nakil başvuruları, genellikle öğrencinin not ortalaması, devamsızlık durumu ve disiplin durumu gibi kriterlere göre değerlendirilir. Ayrıca, nakil yapılacak okulun kontenjan durumu da önemli bir faktördür. Peki ortaöğretim kurumları arasında nakil başvuruları nasıl ve ne zaman yapılır? İşte detaylar.

3 / 7 Bir okuldan başka bir okula nakil nasıl yapılır? Ortaöğretim Kurumları arasında nakil başvuruları nasıl ve ne zaman yapılır? sorusunun detayları: Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37 nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;

4 / 7 • Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

5 / 7 • Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

6 / 7 • Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.