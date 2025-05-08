Osmanlı mezar taşlarındaki sanat: Her mezar taşında derin bir hikaye ve mana

Osmanlı mezar taşlarındaki başlıklar, semboller ve şekiller, ölen kişinin cinsiyetini, mesleğini, hatta ulemalık derecesini bile gösterecek kadar dikkatle tasarlanmıştır.





Kadın mezar taşları, çiçekler, gerdanlıklar ve broşlarla süslenerek zarafeti ve inceliği simgelerken, genç yaşta ölen kadınların mezar taşlarında kırılmış bir gül goncası yer alır. Bu, kaybedilen genç bir yaşamın acısını ve zarif doğasını simgeler.





İŞTE OSMANLI MEZARLAR TAŞLARINDAKİ ANLAMLAR