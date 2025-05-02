Osmanlı'dan miras kalan beş gelenek

HAMAM GELENEĞİ

Temizlik, hem bireysel hem de toplumsal bir değer olarak Osmanlı’da büyük önem taşırdı. Haftalık hamam günleri özellikle kadınlar için sosyal etkinliklere dönüşürdü. Günümüzde Türk hamamı kültürü, hem turistik hem geleneksel olarak yaşatılmaya devam ediyor.



