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Osmanlı'dan miras kalan beş gelenek

Osmanlı'dan miras kalan beş gelenek

10:422/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Günlük yaşamımızda farkında olmadan sürdürdüğümüz pek çok alışkanlık, köklerini Osmanlı döneminden alıyor. Yüzyıllar öncesinden gelen kültürel kodlar, modern yaşamın içinde biçim değiştirerek varlığını sürdürüyor. Peki, bugün hâlâ hayatımızda olan bu alışkanlıklar hangileri?

Osmanlı’dan günümüze taşınan alışkanlıklar, yalnızca geçmişe ait nostaljik kalıntılar değil; aynı zamanda kültürel kimliğimizin sürekliliğini sağlayan unsurlardır. Peki, Osmanlı'dan günümüze uzanan geleneklerimiz nelerdir?

HAMAM GELENEĞİ

Temizlik, hem bireysel hem de toplumsal bir değer olarak Osmanlı’da büyük önem taşırdı. Haftalık hamam günleri özellikle kadınlar için sosyal etkinliklere dönüşürdü. Günümüzde Türk hamamı kültürü, hem turistik hem geleneksel olarak yaşatılmaya devam ediyor.


VAKIF ANLAYIŞI VE YARDIMLAŞMA

Osmanlı’da eğitimden sağlığa, hayvanların beslenmesinden yoksulların barınmasına kadar pek çok alanda faaliyet gösteren vakıflar vardı. Bugün STK’lar, dernekler ve sosyal yardım kuruluşlarıyla sürdürülen bu anlayış, “veren el alan eli görmez” ilkesine dayanan güçlü bir sosyal miras olarak yaşatılıyor.


KUŞ EVLERİ

Osmanlı’nın canlılara olan merhametinin en önemli göstergelerinden biri kuş evleridir. Kuşların yuva yapabilecekleri sırça köşkler, döneminin sanatkarları tarafından yapılmış ve hayvanlar için özel vakıflar kurulmuştur. Leylekler için oluşturulan ‘Gurabahane-i Laklakan’da bunun örneklerindendir.

KERVANSARAYLAR

Türk devletleri tarafından önce Orta Asya'da sonra Anadolu'da inşaa edilen kervansaraylar, konukseverliğin izlerini taşıyor. Kervansaraylar, ticaret yolları üzerinde kervanların konakladığı ve her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı, devlet veya hayırsever kişiler tarafından yapılmış binalardır.

SADAKA TAŞLARI

Tanzimat dönemine kadar devam eden bu yardımlaşma usulü dilenciliğin ve gelir eşitsizliğinin önlenmesini sağlamıştı.

#Osmanlı Dönemi
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